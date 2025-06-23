تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تفاصيل مثيرة عن هاتف OnePlus الرائد بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول الهاتف الرائد القادم OnePlus 15، والذي يُتوقّع أن يكون خليفة OnePlus 13، معززًا بمعالج الجيل الجديد Snapdragon 8 Elite Gen 2.

ووفقًا لمعلومات موثوقة نشرها المسرّب الشهير Digital Chat Station، فإن الهاتف سيأتي بحجم أصغر من الجيل السابق، دون التضحية بجودة الشاشة أو الأداء.

بحسب التقارير، سيحمل OnePlus 15 شاشة بحجم 6.78 بوصة، أي أصغر قليلًا من شاشة OnePlus 13 التي جاءت بحجم 6.82 بوصة. وقد أكد Digital Chat Station هذه المعلومة أكثر من مرة، مما يعزز مصداقيتها.

من ناحية التصميم، ستتميز الشاشة بزوايا دائرية تقليدية وتصميم منحني من الأطراف الأربعة (Quad-Curved)، كما أنها ستكون لوحة مخصصة من شركة BOE، مع تحسينات في استهلاك الطاقة ودقة الألوان وسطوع الشاشة، مقارنة بالجيل السابق.

وأشار المسرّب أيضًا إلى أن الهاتف سيحتوي على أزرار جانبية مخصصة، ربما تكون مشابهة لتلك التي ظهرت في OnePlus 13T.



أما فيما يخص الكاميرا، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بعدسة بيريسكوبية خلفية، لكن دون دعم لوضع التصوير التقريبي الماكرو.

وعلى مستوى البطارية، من المرجح أن نرى ترقية كبيرة، حيث ألمح Digital Chat Station إلى بطارية تتراوح سعتها بين 7,000 و8,000 مللي أمبير. للمقارنة، فإن OnePlus 13 يحمل بطارية بسعة 6,000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط عبر الكابل و50 واط لاسلكيًا.

من المنتظر أن تتوفر تفاصيل أكثر عن OnePlus 15 في الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب واسع من المهتمين بعالم الهواتف الرائدة.

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