شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية تكساس تطلب الحصول على تصاريح للسيارات ذاتية القيادة بدءًا من سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

ابتداءً من الأول من سبتمبر، ستحتاج السيارات ذاتية القيادة بالكامل إلى تصريح للعمل في ولاية تكساس، يأتي هذا التقييد الجديد بعد أن وقّع حاكم الولاية، جريج أبوت، مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2807، الذي يتطلب الحصول على تصريح من إدارة المركبات الآلية في الولاية لتشغيل السيارات ذاتية القيادة في الشوارع العامة دون أي تدخل بشري.

ويتزامن توقيع القانون الجديد مع إطلاق شركة تيسلا خدمة سيارات الأجرة الآلية في أوستن اليوم، حيث تمكّن الضيوف المدعوون من ركوب سيارات موديل واي ذاتية القيادة بالكامل ، ورغم أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد بضعة أشهر، إلا أن إطلاق تيسلا لخدمة سيارات الأجرة الآلية كان من الممكن أن يتجاوز هذا التنظيم الجديد، حيث أن جميع الرحلات مصحوبة بـ"مراقب سلامة" بشري في مقعد الراكب الأمامي.

في الأشهر المقبلة، قد يُثبت قانون تكساس الجديد أنه أكثر من مجرد مشكلة لشركة تسلا ، فإلى جانب التصاريح، يُمكّن القانون الجديد سلطات الولاية من إلغاء التصاريح، ويُلزم الشركات بتوفير أساليب للتعامل مع السيارات ذاتية القيادة في حالات الطوارئ للشرطة وفرق الاستجابة الأولية ، وبينما قد يُشكّل هذا عقبة كبيرة أمام تسلا، فمن المُرجّح أن يؤثر أيضًا على شركة وايمو، نظرًا لتشغيلها حاليًا خدمة طلب سيارات ذاتية القيادة في أوستن.