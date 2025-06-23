تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هواتف رائدة وأجهزة لوحية جديدة قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسميًا عن موعد حدثها الكبير للكشف عن مجموعة من هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية الرائدة، وذلك بعد سلسلة طويلة من التشويقات والمواصفات المسربة. ومن المقرر أن يُعقد الحدث في 26 يونيو، حيث ستكشف الشركة عن عدة منتجات مرتقبة تنتمي إلى الفئة العليا.

أبرز هذه المنتجات هو الهاتف القابل للطي Xiaomi Mix Flip 2، والذي سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite، وشاشة بحجم 6.85 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5,100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط عبر الكابل و50 واط لاسلكيًا.

أما الجهاز الثاني فهو الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 7S Pro، والذي سيُزوّد بمعالج Xring O1 المطوّر داخليًا من شاومي.

وبما أن هذا المعالج خاص بالسوق الصيني، فمن غير المتوقع أن يصل الجهاز رسميًا إلى الأسواق العالمية. سيأتي التابلت بشاشة IPS مقاس 12.5 بوصة تدعم معدل تحديث 144 هرتز، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 10,610 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.



كذلك، ستكشف شاومي عن جهاز لوحي آخر تحت اسم Redmi K Pad، والمجهّز بمعالج Dimensity 9400+ وشاشة صغيرة نسبيًا بحجم 8.8 بوصة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 7,500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

وأخيرًا، سيشهد الحدث أيضًا إطلاق الهاتف الرائد Redmi K80 Ultra، والذي يأتي بشاشة LTPS OLED مقاس 6.83 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية 7,410 مللي أمبير من نوع SiC تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

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