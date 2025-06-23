شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس LinkedIn: مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي “أقل شعبية مما توقعنا” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذي يشهد فيه الذكاء الاصطناعي إقبالًا متزايدًا عبر منصات الأعمال والتواصل، كشف الرئيس التنفيذي لمنصة LinkedIn، رايان روسلانسكي، أن أحد أدوات الذكاء الاصطناعي التي أُطلقت عبر المنصة لم تحظَ بالشعبية المتوقعة.

وقال روسلانسكي في مقابلة مع وكالة Bloomberg: “بصراحة، لم تكن الأداة شائعة كما كنت أظن”، مشيرًا إلى ميزة الاقتراحات الآلية التي تساعد المستخدمين على تحسين صياغة منشوراتهم على LinkedIn.

الخصوصية المهنية تفرض “حاجزًا أعلى”

برر روسلانسكي ضعف التفاعل مع هذه الميزة بأن النشر على LinkedIn يختلف عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث أن المستخدمين يعتبرون حساباتهم بمثابة “سير ذاتية رقمية”، وأضاف: “عندما يتم انتقاد منشورك على X أو TikTok، قد لا يكون الأمر مؤثرًا كثيرًا، لكن عندما تتعرض للسخرية على LinkedIn، فإن ذلك قد يؤثر فعليًا على فرصك الاقتصادية.”

طفرة في المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من التراجع في استخدام مساعد الكتابة، أكد روسلانسكي أن LinkedIn يشهد نموًا ملحوظًا في الاهتمام بمهارات الذكاء الاصطناعي. ففي العام الماضي فقط، ارتفع عدد الوظائف التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي بمقدار ستة أضعاف، كما زاد عدد المستخدمين الذين أضافوا مهارات AI إلى ملفاتهم الشخصية بنسبة 2000%.

روسلانسكي نفسه يستخدم Copilot في مراسلاته

ولم يُخفِ المدير التنفيذي للمنصة استخدامه الشخصي لأدوات الذكاء الاصطناعي، إذ صرح قائلاً: “في كل مرة أرسل فيها رسالة إلى مديري ساتيا ناديلا (الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت)، أضغط على زر Copilot أولًا لأتأكد من أنني أبدو ذكيًا بما يكفي لمخاطبته.”

مستقبل الذكاء الاصطناعي على LinkedIn

رغم هذا التفاوت في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، إلا أن LinkedIn يواصل الاستثمار في تكامل هذه التقنيات داخل منصته، في محاولة لتحقيق توازن بين الحفاظ على الطابع المهني للمحتوى، وتوفير أدوات ذكية تُحسن تجربة المستخدم وتزيد من كفاءته.

تُظهر هذه التصريحات جانبًا نادرًا من التحديات التي تواجه الشركات التقنية عند محاولة دمج الذكاء الاصطناعي في السياقات التي تتطلب حساسية مهنية عالية، حيث لا يكون الذكاء الاصطناعي دائمًا موضع ترحيب تلقائي حتى من قبل أكثر المستخدمين وعيًا تقنيًا.