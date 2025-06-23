شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العملات المشفرة تتعافى جزئيًا.. و"بتكوين" تتماسك فوق 101 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد موجة تراجع حادة شهدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، إثر الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية، ما أثار موجة بيع واسعة في سوق الأصول الرقمية وسط مخاوف من تصعيد عسكري أوسع في الشرق الأوسط.

وقلصت عملة "بتكوين" خسائرها، بعدما كانت قد هبطت أمس إلى ما دون مستوى 100,000 دولار، لترتفع اليوم وتسجل 101,497.93 دولار، في ظل تزايد المخاوف من تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وشهدت "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، انخفاضا طفيفا بنسبة 0.17% لتصل إلى 2,255.17 دولار، فيما استقرت عملة "ريبل" عند 2.01 دولار.

وتراجع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.79% ليصل إلى 3.12 تريليون دولار.

وتتزايد حالة الحذر بين المستثمرين، ما أدى إلى تجميد تدفقات صناديق "بتكوين" المتداولة في البورصات في نهاية الأسبوع الماضي، خاصة مع توقعات المستثمرين حول رد الفعل الأميركي تجاه إيران.

وفي غضون الـ 24 ساعة الماضية، تم تصفية أكثر من مليار دولار من مراكز العملات المشفرة، معظمها من رهانات طويلة الأجل ومراكز مفرطة في الاستدانة.

ومع دخول الولايات المتحدة بشكل رسمي في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، يتوقع أن تظل العملات المشفرة تحت ضغوطات في الأيام المقبلة، وسط حالة من الحذر على نطاق واسع بين المستثمرين.