تكنولوجيا: أول ظهور عملي لهاتف Honor Magic V5 يكشف التصميم والمواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor للكشف عن هاتفها القابل للطي الجديد Magic V5 يوم 2 يوليو، والذي قد يصبح أنحف هاتف قابل للطي أفقيًا في العالم.

بعد أن صنعت Honor التاريخ في عام 2023 بإطلاق أول هاتف قابل للطي بسمك أقل من 10 ملم (Magic V2)، ها هي اليوم تستعد لتخطي حاجز الـ9 ملم، حيث أكدت الشركة أن Magic V5 سيأتي بسمك 8.8 ملم فقط عند الطي.

هذا الرقم يضعه في موقع منافسة مباشر مع Magic V3، والذي يُعد حاليًا الأنحف في هذه الفئة بسمك 9.2 ملم. لكن في ظل المنافسة الشرسة القادمة من عدة شركات، من المتوقع أن نشهد سباقًا تقنيًا مثيرًا خلال الفترة القادمة.

وقد ظهرت صور عملية جديدة للهاتف، إلى جانب تسريب المواصفات الأساسية عبر حساب Digital Chat Station، الذي كشف التفاصيل قبل الموعد الرسمي.

يتميّز Magic V5 بخفة وزنه الملحوظة، إذ يبلغ 217 جرامًا، أي أخف حتى من بعض الهواتف التقليدية مثل Galaxy S25 Ultra (218 جرامًا) وiPhone 16 Pro Max (227 جرامًا).

وعلى الرغم من هيكله النحيف، يحمل الهاتف بطارية بسعة 6,100 مللي أمبير، وهي سعة مثيرة للإعجاب مقارنة بالتصميم والوزن. كما تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 66 واط عبر الكابل و50 واط لاسلكيًا.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، وربما بإصدار “Leading Version”. أما نظام الكاميرات، فمن المتوقع أن يكون قويًا، مع عدسة واسعة جدًا بقياس 13 ملم، وعدسة بيريسكوب بقدرة 3x / 70 ملم للتقريب البصري.

من حيث الشاشة، سيأتي الهاتف بشاشة خارجية قياس 6.45 بوصة، وشاشة داخلية رئيسية عند الفتح بحجم 8 بوصات، مع مستشعر بصمة جانبي.

وقد انتشرت شائعات سابقة عن وجود مستشعر 200 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، لكن أحدث التسريبات تشير إلى وجود كاميرات بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الأساسية والواسعة، بالإضافة إلى عدسة تليفوتو بدقة 50 أو 64 ميجابكسل، ولا يزال هناك تضارب في المعلومات. أما الكاميرتان الأماميتان، فمن المتوقع أن تحمل كل منهما مستشعرًا بدقة 20 ميجابكسل.

وإذا صدقت التسريبات، فالهاتف سيدهش المستخدمين بتصنيف مقاومة للماء والغبار IP68 أو حتى IP69، وهو أعلى بكثير من المعيار الحالي IP48 لهواتف الفئة القابلة للطي. كما سيأتي الهاتف مزودًا بـ مستشعر IR ودعم NFC.

جدير بالذكر أن الحدث القادم من Honor سيشمل أيضًا الكشف عن أجهزة أخرى، من ضمنها MagicPad 3.

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