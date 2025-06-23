تكنولوجيا: تسريب يكشف نظام تبريد متطور في iPhone 17 Pro لتحسين أداء معالج A19 Pro والكاميرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن iPhone 16 Pro قدّم نظام تبريد محسّن مقارنة بـ iPhone 15 Pro، إلا أن الاختبارات أظهرت أن أداء معالج الرسوميات لا يزال يتراجع بنسبة تصل إلى 40% عند الاستخدام المكثف، مما يؤثر بشكل ملحوظ على تجربة الألعاب.

وفي ظل هذه الملاحظة، كشف المسرّب Majin Bu Official عن معلومات جديدة بشأن كيفية تعامل أبل مع هذه المشكلة في الجيل القادم.

ووفقًا للتسريبات، ستزوّد أبل iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max بنظام تبريد جديد كليًا يعتمد على غرفة تبخير (Vapour Chamber)، وهي تقنية شائعة منذ سنوات في هواتف أندرويد الرائدة.

وتُظهر الصور المسرّبة أن أبل استخدمت قاعدة كبيرة من النحاس، ما قد يسمح لغرفة التبخير بتغطية المعالج إلى جانب مكوّنات أخرى مثل الذاكرة والمودم.

تعمل غرف التبخير من خلال تبخير سائل داخلي عند تعرضه للحرارة، ثم تكثيفه في الجانب الآخر، مما يتيح تبديد الحرارة بشكل أكثر كفاءة من أنظمة التبريد التقليدية التي تعتمد على النحاس فقط.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التطور مباشرة على أداء الهاتف في المهام التي تتطلب طاقة معالجة عالية، مثل الألعاب، ومعالجة الذكاء الاصطناعي، وتحرير الفيديو.

ويشير المسرّب إلى أن هذه الترقية تعتبر ضرورية جدًا، خاصة أن معالج A19 Pro يُتوقع أن يولّد حرارة أعلى من A18 Pro.

كما يُرجّح أن يمتد نظام التبريد الجديد ليغطي وحدة الكاميرات أيضًا، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار حرارة المستشعرات خلال التسجيل المطوّل للفيديو، مما يقلل من التشويش الحراري ويمنع ارتفاع درجة الحرارة.

المصدر