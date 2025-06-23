شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوامر قضائية تجبر OpenAI على سحب فيديو صفقة "ألتمن – جوني آيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تطوّر غير متوقّع، اضطرت شركة OpenAI إلى سحب فيديو ترويجي شهير من موقعها الرسمي وصفحتها على يوتيوب، والذي كان يستعرض الصداقة بين الرئيس التنفيذي سام آلتمان والمصمم الأسطوري لشركة أبل جوني آيف، إضافة إلى تسليط الضوء على صفقة استحواذ ضخمة بقيمة 6.5 مليار دولار تشمل شركة الأجهزة الناشئة “io” التابعة لآلتمن وآيف.

هذا القرار أثار تساؤلات حول مستقبل الصفقة ودور جوني آيف في قيادة التصميم لدى OpenAI، إلا أن الصحفي التقني الموثوق مارك جورمان من بلومبرج أكد أن “الصفقة لا تزال قائمة ولم تُلغَ أو تُجمَّد بأي شكل،” وأوضح أن السبب وراء سحب المواد الترويجية يعود لأمر قضائي يتعلق باستخدام اسم “io”.

وبحسب جورمان، فقد أصدرت قاضية أمريكية أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع استخدام الاسم “io” في المواد العامة، بعد تقديم شكوى من شركة ناشئة تُدعى “iyO”، والتي رفعت دعوى قضائية تتهم OpenAI بانتهاك حقوق علامتها التجارية.

شركة OpenAI أكدت لاحقًا هذا الأمر عبر بيان محدث على صفحتها الرسمية، جاء فيه: "تم سحب هذه الصفحة مؤقتًا بأمر من المحكمة بعد شكوى تتعلق بالعلامة التجارية من شركة iyO حول استخدامنا لاسم ‘io. لا نتفق مع الشكوى ونعكف حاليًا على دراسة خياراتنا القانونية".

وأوضحت OpenAI أن هذه الخطوة لا تؤثر بأي حال من الأحوال على الصفقة القائمة مع شركة “io”، في إشارة إلى استمرار التعاون مع جوني آيف وسام آلتمن في مشروع الأجهزة.

يُذكر أن شركة iyO هي واحدة من المشاريع المنبثقة عن "مصنع القمر" التابع لشركة Alphabet، وقد كشفت مؤخرًا عن أول منتج لها: سماعات أذن مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ووفقًا لتقرير سابق من Bloomberg Law، فإن المحكمة تنظر بجدية في احتمال أن يؤدي الفيديو الترويجي لـ OpenAI إلى خلق التباس لدى المستهلكين بين الشركتين.

ورغم سحب الفيديو من المنصات الرسمية، لا يزال بإمكان المستخدمين مشاهدته عبر منصة X (تويتر سابقًا)، في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية معركتها القانونية