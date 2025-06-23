شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصلنا المستقبل.. طرح أول سيارة طائرة فى العالم للبيع أوائل 2026 بـ600 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

لن يمر وقت طويل قبل طرح أول سيارة طائرة فى العالم للبيع، لذا من الأفضل أن تبدأ بالادخار، لطالما كانت السيارات الطائرة أحد أهم رموز المستقبل التكنولوجى المتقدم، لكن فكرة أن يقوم أحدهم بصنع واحدة، ناهيك عن بيعها للجمهور، هى فكرة يصعب استيعابها، ومع ذلك، تعمل شركة كلاين فيجن، ومقرها سلوفاكيا، على تطوير سيارة AirCar، وهى مركبة ذات مقعدين يمكنها القيادة على الطريق والتحليق بك فى السماء أيضا.

هناك بعض الجوانب العملية التى يجب مراعاتها، فهى سيارة كبيرة الحجم يصعب عليك ركنها فى موقف السيارات فى السوبر ماركت، ولكن من ناحية أخرى، هذه سيارة بأجنحة، وبالحديث عن الأجنحة، لسنا فى ذلك المستقبل الرائع حيث يمكنك القفز بسهولة إلى سيارتك الطائرة والتنقل بين السفر البرى والجوى، ستظل بحاجة إلى مدرج لإقلاع السيارة الهوائية، وربما مساحة أرضية مناسبة لإعادتها إلى الأرض.



أول سيارة طائرة تطرح فى السوق

يبلغ عرض هذه السيارة مترين، وارتفاعها 1.8 متر، وطولها 5.8 متر، لذا لن تكون من بين السيارات الأكثر رشاقة رغم أنها سيارة طائرة، أما فيما يتعلق ببروز الأجنحة باستمرار وتسببها فى أضرار جسيمة على كل رصيف تمر به، فهى تنثنى داخل السيارة عندما لا تستخدمها ولا تخرج إلا عند الحاجة، ومع جناحيها الذي يبلغ طوله 8.2 متر، فهو أمر جيد، بحسب ladbible.

عند الطيران، يبرز ذيل السيارة أيضا قليلا، ليصبح طوله حوالى سبعة أمتار فى وضع الطيران، وإذا كان كل هذا يبدو مناسبا لك، فابتهج، فوفقا لبرنامج توب جير، من المفترض أن تُطرح سيارة AirCar للبيع فى "أوائل عام 2026"، وستكلف مبلغا كبيرا يصل إلى 600 ألف جنيه إسترلينى.

مدى وقود السيارة يبلغ حوالى 620 ميلا وسرعة طيرانها 155 ميلا فى الساعة، ولكنها لن ترتفع عن 10 آلاف قدم، وقد حصلت هذه الطائرة على شهادة صلاحية للطيران عام 2022.