تكنولوجيا: ترامب يطلق شبكة Trump Mobile وهاتف T1 الذهبي المصنوع في أمريكا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منظمة ترامب، التي يديرها حاليًا دونالد جونيور وإريك ترامب خلال فترة تولي والدهم رئاسة الولايات المتحدة، عن دخولها رسميًا مجال خدمات الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة، تحت اسم Trump Mobile.

ستعمل هذه الخدمة كشبكة افتراضية (MVNO)، معتمدة على شبكات AT&T وVerizon وT-Mobile لتقديم التغطية.

الخطة الأساسية التي تحمل اسم “The 47 Plan”، جاءت بسعر رمزي قدره 47.45 دولارًا شهريًا، نسبةً إلى كون دونالد ترامب الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة.

هذه الخطة تشمل مكالمات ونصوص وبيانات غير محدودة، وتتميز بعدم وجود عقود أو فحص ائتماني، ما يجعلها متاحة بسهولة لعدد أكبر من المستخدمين.

ولتعزيز العلامة التجارية، كشفت Trump Mobile أيضًا عن هاتف ذكي حصري يُدعى T1 Phone، سيتميز بلونه الذهبي وسعره البالغ 499 دولارًا.

من المتوقع إطلاق هذا الهاتف في أغسطس أو سبتمبر، حسب ما ورد في الموقع الرسمي، ويُقال إنه “مصمم ومصنوع بفخر في الولايات المتحدة”.

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