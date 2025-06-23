تكنولوجيا: ظهور شاومي Smart Band 10 في تسريب مبكر قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لعقد مؤتمر إطلاق جديد في الصين، حيث من المتوقع أن تكشف خلاله عن هاتف Mix Flip 2 إلى جانب مجموعة من الإكسسوارات الذكية.

من بين هذه الإكسسوارات، يبرز Smart Band 10، الذي بدأ بالظهور مؤخرًا في عدد من التسريبات. لكن الجديد الآن هو رصده في متجر فيتنامي قبل الإطلاق الرسمي، ما يمنحنا نظرة مبكرة على بعض التفاصيل المهمة.

بحسب هذا الإدراج المبكر، يبدو أن السوار الذكي سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في السعر عند طرحه عالميًا، إلا أنه سيظل في متناول المستخدمين الباحثين عن خيارات ميسورة.

وتشير المعلومات إلى أن سعر Smart Band 10 سيبلغ حوالي 40 دولارًا، مقارنةً بسعر الإصدار السابق Smart Band 9 الذي طُرح في الصين مقابل 35 دولارًا تقريبًا.

الجدير بالذكر أن الإدراج ألمح أيضًا إلى أن السوق العالمية ستحصل على نسخة السيراميك من Smart Band 10، وهي نسخة كانت حصرية سابقًا للسوق الصينية فقط في الإصدارات الماضية.

أما من حيث المواصفات، فقد كشفت الصور الترويجية المدرجة في المتجر عن تفاصيل عديدة، من أبرزها قدوم السوار مع شاشة AMOLED مقاس 1.72 بوصة، وهي ترقية ملحوظة مقارنةً بشاشة الإصدار السابق التي جاءت بمقاس 1.62 بوصة. وعلى صعيد البطارية، يبدو أن عمر التشغيل سيبقى كما هو، حيث تشير المعلومات إلى إمكانية استخدام السوار حتى 21 يومًا بشحنة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل السوار بنظام HyperOS 2، وسيدعم أكثر من 150 وضعًا للتمارين الرياضية، إلى جانب ميزات مراقبة النوم وتصميم بحواف رفيعة. وسيُطرح الجهاز بألوان متنوعة تشمل: الأسود، والفضي، والأبيض، والذهبي.

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