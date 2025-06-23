شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منتجات أبل المستقبلية.. أيفون قابل للطي ونماذج "e" و"Air" بحلول 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة قد تعيد رسم معالم سوق الهواتف الذكية، تسربت معلومات مثيرة حول خارطة طريق آبل للفترة من 2025 وحتى 2027، تكشف عن خطط طموحة تشمل إطلاق سلاسل جديدة من الآيفون، إلى جانب دخول الشركة رسميًا إلى سوق الهواتف القابلة للطي.

ووفقًا لمنشور شاركه حساب Apple Club على منصة “X”، فإن آبل تُخطط لإصدار سلسلة آيفون 17 في النصف الثاني من عام 2025، والتي ستشمل أربعة نماذج رئيسية:

iPhone 17 وiPhone 17 Air بالإضافة إلى iPhone 17 Pro ونسخة أخرى من نفس الفئة.

عام 2026: دخول “آيفون e” وظهور أول هاتف قابل للطي

مع حلول النصف الأول من عام 2026، يُتوقع أن تكشف آبل عن نموذج جديد يحمل اسم iPhone 17e، في ما يبدو أنه توجه لإصدار نسخة اقتصادية أو مختلفة من حيث التصميم والسعر.

أما الحدث الأكبر، فهو المرتقب في النصف الثاني من العام ذاته، حيث يُتوقع أن تطلق آبل أول هاتف آيفون قابل للطي، إلى جانب نماذج من سلسلة iPhone 18 والتي تشمل:

iPhone 18 Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

2027: تطور السلاسل وتوسع “الطي”

في بداية عام 2027، تشير التوقعات إلى إطلاق iPhone 18 بنسخته الأساسية، إضافة إلى نسخة جديدة تُدعى iPhone 18e، والتي يُعتقد أنها امتداد لفكرة الهواتف منخفضة السعر أو المخصصة للأسواق النامية.

أما في النصف الثاني من العام، فمن المنتظر أن تُقدم آبل الجيل الثاني من الهاتف القابل للطي، تحت اسم Foldable 2، مع استمرار التوسع في سلاسلها الجديدة من خلال إطلاق:

iPhone 19 Air

iPhone 19 Pro

iPhone 19 Pro Max

دلالات وتساؤلات

تكشف هذه التسريبات عن تحوّل كبير في استراتيجية آبل، والتي لطالما اتبعت نهجًا تقليديًا في تصميم وإصدار أجهزتها. ظهور مفاهيم مثل “Air”، “e”، والهاتف القابل للطي يشير إلى رغبة الشركة في منافسة أوسع للهواتف المتنوعة، خصوصًا تلك التي تقدمها سامسونغ وهواوي في فئة الأجهزة القابلة للطي.

لكن يبقى السؤال الأساسي: هل ستفي آبل بوعودها وتنقل هذه الخطط من الورق إلى الواقع؟، وحتى الآن، تلتزم الشركة الصمت، كعادتها مع الإشاعات، ما يزيد من ترقب المستخدمين والمراقبين لما ستكشف عنه الأعوام القادمة.