شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريح أكثر من 100 ألف موظف في قطاع التكنولوجيا في عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمرّ التخفيض الحادّ في القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا حتى عام 2025، حيث تقود شركات الصناعة العملاقة إنتل ومايكروسوفت وباناسونيك وجوجل وأمازون موجة تسريحات، والتي أفقدت بالفعل أكثر من 62 ألف وظيفة في النصف الأول من العام، من مُصنّعي أشباه الموصلات إلى منصات التواصل الاجتماعي، تُعيد شركات التكنولوجيا الكبرى هيكلة عملياتها في ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي وتغيّر أولويات الأعمال، تاركةً عشرات الآلاف من العمال يبحثون عن فرص عمل جديدة في سوقٍ تنافسيةٍ متزايدة.

تشمل عمليات التسريح جميع قطاعات التكنولوجيا، مُؤثّرةً على الجميع، بدءًا من شركات تصنيع الأجهزة العريقة مثل إنتل التي تُخطّط لتسريح ما يصل إلى 21700 وظيفة، وصولًا إلى شركات التكنولوجيا المالية مثل بلوك التي تُسرّح ما يقرب من 1000 عامل، ومنصات البثّ التي تُخفّض عدد موظفيها، وحتى شركات الفضاء مثل بلو أوريجين التي تُسرّح أكثر من 1000 موظف، مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لنماذج الأعمال وتركيز الشركات على الكفاءة التشغيلية، أصبحت التكلفة البشرية للتحول التكنولوجي جليةً بشكل صارخ، حيث تستثمر بعضٌ من أكثر شركات العالم قيمةً مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي مع إلغاء الأدوار التقليدية في آنٍ واحد.

إنتل تُخطط لتسريح أكثر من 21 ألف موظف في أكبر عملية تسريح في قطاع التكنولوجيا في تاريخها

أعلنت إنتل عن أكبر عملية تسريح في قطاع التكنولوجيا لعام 2025، حيث تُخطط لتسريح أكثر من 21 ألف موظف، يُمثلون حوالي 20% من إجمالي قوتها العاملة، تأتي تخفيضات عملاق أشباه الموصلات قبيل إعلان نتائج الربع الأول تحت قيادة الرئيس التنفيذي المُعيّن حديثًا ليب بو تان، الذي تولى منصبه خلفًا للرئيس التنفيذي السابق بات جيلسنجر، بالإضافة إلى ذلك، تُخطط إنتل لتسريح ما بين 15% و20% من العاملين في قسم إنتل فاوندري التابع لها بدءًا من يوليو، مما سيؤثر على الوحدة التي تُصمّم وتُصنّع وتُغلّف أشباه الموصلات للعملاء الخارجيين، مع بلوغ إجمالي القوى العاملة في إنتل 108,900 موظف اعتبارًا من ديسمبر 2024، تُمثل هذه التخفيضات مجتمعةً واحدةً من أكبر عمليات تسريح العمال في شركة واحدة في تاريخ قطاع التكنولوجيا،

باناسونيك تُسرّح 10,000 وظيفة في إطار إعادة هيكلة عالمية

أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة باناسونيك أنها ستسرّح 10,000 وظيفة، مما يؤثر على حوالي 4% من إجمالي قوتها العاملة، كجزء من خطة إعادة هيكلة شاملة، وصرح الرئيس التنفيذي يوكي كوسومي بأن هذه التخفيضات تهدف إلى إعداد الشركة العريقة بشكل أفضل للعقود القادمة، مع توقع فقدان 5,000 وظيفة في اليابان و5,000 وظيفة أخرى في الخارج، وتُقلّص الشركة عملياتها في القطاعات غير الواعدة، مثل أجهزة التلفزيون والمنتجات الصناعية، للتركيز على التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتناول كوسومي خطورة القرار خلال مكالمة الأرباح، مُعربًا عن "أسفه الشديد"، لكنه أكد على ضرورة إجراء تخفيضات جذرية في هيكل التكاليف لمواصلة الشركة نموها، تواصل مايكروسوفت عملية تسريح الموظفين على مراحل، مع تسريح أكثر من 6500 وظيفة.

مايكروسوفت تسرح مزيد من الموظفين

طبقت مايكروسوفت استراتيجية تسريح متعددة المراحل طوال عام 2025، حيث بدأت بتسريح أكثر من 6500 وظيفة في مايو، مما أثر على حوالي 3% من قوتها العاملة العالمية البالغ عددها 228 ألف موظف، وأعقبت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في سياتل، عمليات تسريح إضافية طالت مهندسي البرمجيات، ومديري المنتجات، ومديري البرامج التقنية، والمسوقين، والمستشارين القانونيين، وتمثل عمليات التسريح في مايو واحدة من أكبر عمليات التسريح التي قامت بها مايكروسوفت منذ أن استغنت عن 10 آلاف موظف في عام 2023، وتشير التقارير إلى أن الشركة تدرس المزيد من التخفيضات التي قد تتم على مراحل إضافية، مع مناقشات حول تخفيض وظائف المديرين المتوسطين والموظفين غير المتخصصين في البرمجة لزيادة نسبة المبرمجين إلى مديري المنتجات،

تستهدف ميتا "ذوي الأداء المنخفض" بتخفيض قوتها العاملة بنسبة 5%

أعلنت ميتا أنها ستخفض 5% من موظفيها، مستهدفةً من وصفهم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بـ"ذوي الأداء المنخفض"، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة "لعام حافل بالتحديات"، مع أكثر من 72,000 موظف حتى آخر تقرير ربع سنوي لها، أثرت تخفيضات عملاق التواصل الاجتماعي على حوالي 3,600 موظف، بدأت عمليات التسريح في فبراير، وأثرت بشكل كبير على الفرق المشرفة على فيسبوك، ومنصة الواقع الافتراضي Horizon، والعمليات اللوجستية، كما أجرت Meta عمليات تسريح إضافية في أبريل، حيث استغنت عن أكثر من 100 موظف في قسم Reality Labs التابع لها، والذي يدير تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والأجهزة القابلة للارتداء لسماعات Quest من Meta،

HP تُسرّح 2,000 وظيفة في إطار خطة إعادة الهيكلة "المستقبل الآن"

أعلنت HP أنها ستسرّح ما يصل إلى 2,000 وظيفة كجزء من خطة إعادة الهيكلة "المستقبل الآن" المصممة لتوفير 300 مليون دولار للشركة قبل نهاية سنتها المالية، تُمثّل هذه التخفيضات جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر والطابعات، في سعيها لتبسيط العمليات وخفض التكاليف، تأتي إعادة الهيكلة في الوقت الذي تواجه فيه HP تحديات مستمرة في أسواق أجهزة الكمبيوتر والطباعة التقليدية، مع توجه الشركة نحو قطاعات أعمال أكثر ربحية وتحسينات في الكفاءة التشغيلية، نفذت جوجل عدة جولات من تسريح الموظفين في أقسامها الرئيسية،

نفّذت جوجل عدة جولات من تسريح الموظفين طوال عام 2025

أعلنت شركة أمازون عن تسريح مئات الموظفين في أقسام متعددة، استغنت عملاقة البحث عن 200 موظف في وحدة أعمالها العالمية، المسؤولة عن الشراكات والمبيعات، كما سرّحت مئات الموظفين في قسم المنصات والأجهزة الذي يشمل أندرويد وهواتف بيكسل ومتصفح كروم، وأثرت تخفيضات إضافية على فرق عمليات الأفراد والمؤسسات السحابية، كجزء من جهود إعادة هيكلة أوسع نطاقًا، قدمت جوجل برنامجًا طوعيًا لموظفي عمليات الأفراد في الولايات المتحدة أثناء إعادة الهيكلة "لتعزيز التعاون وتوسيع قدرتنا على خدمة العملاء بسرعة وفعالية"،

تواصل أمازون تخفيضات استراتيجية في القوى العاملة في أقسام متعددة

أجرت أمازون عمليات تسريح في أقسام متعددة، بما في ذلك ما يقرب من 100 موظف من قسم الأجهزة والخدمات، الذي يشمل المساعد الصوتي أليكسا، ومكبرات الصوت الذكية إيكو، وأجراس الباب بالفيديو رينغ، وأعمال سيارات الأجرة الآلية زوكس، كما سرّح عملاق التجارة الإلكترونية عشرات الموظفين في قسم الاتصالات لمساعدة الشركة على "التحرك بشكل أسرع، وزيادة الملكية، وتعزيز ثقافة العمل، وتقريب الفرق من العملاء"، تُعدّ هذه التخفيضات جزءًا من استراتيجية أمازون الأوسع لخفض التكاليف، حيث قلّصت قوتها العاملة بنحو 27,000 موظف منذ بداية عام 2022،

شركة بلو أوريجين تُسرّح 10% من قوتها العاملة في إطار إعادة هيكلة قطاع الفضاء

سرّحت شركة بلو أوريجين الفضائية، المملوكة لجيف بيزوس، حوالي 10% من قوتها العاملة، مما أثر على أكثر من 1,000 موظف، فيما يُمثّل انخفاضًا كبيرًا في قطاع الفضاء التجاري، وصرح الرئيس التنفيذي ديفيد ليمب بأن أولوية الشركة هي "زيادة إنتاج التصنيع ووتيرة الإطلاق بسرعة وحسم وكفاءة للعملاء"، واستهدفت عمليات التسريح بشكل خاص وظائف الهندسة والبحث والتطوير والإدارة، وأقرّ ليمب بأن النمو السريع في السنوات الأخيرة قد خلق "مزيدًا من البيروقراطية وتركيزًا أقل من اللازم"، مما استلزم تغييرات تنظيمية تتماشى مع أولويات التنفيذ، سيلزفورس تُسرّح أكثر من 1000 وظيفة رغم أدائها القوي.

شركة سيلزفورس تشارك في السباق

استغنت شركة سيلزفورس، المتخصصة في برمجيات إدارة العملاء السحابية، عن أكثر من 1000 وظيفة من بين قوتها العاملة التي يبلغ قوامها حوالي 73 ألف موظف، على الرغم من إعلانها عن أداء مالي قوي خلال أرباح الربع الثالث، وتأتي هذه التسريحات في الوقت الذي تواصل فيه الشركة توظيف وتوظيف موظفين لبيع منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مما يشير إلى تحول استراتيجي وليس ضائقة مالية، ويحق للموظفين المتأثرين بالتسريحات التقدم لوظائف داخلية شاغرة، لا سيما في وظائف المبيعات التي تركز على منتجات سيلزفورس المدعومة بالذكاء الاصطناعي.