شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 26 مقابل iOS 18.. أبل تعيد تصميم واجهة المستخدم لتجربة أكثر انسيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سباقها المستمر لتطوير تجربة المستخدم وتحسين أداء النظام، كشفت شركة آبل عن تحديث iOS 26، والذي يمثل قفزة تصميمية وتقنية مقارنة بإصدار iOS 18، وقد تداولت حسابات تقنية بارزة مثل Apple Hub على منصة “X” (تويتر سابقًا) صورًا توضح الفروقات بين الإصدارين، مسلطة الضوء على أبرز التغييرات في واجهة التقاط الصور (Screenshots) وواجهة المؤقت (Timer).

إعادة تصور واجهة اللقطة (Screenshot)

في نظام iOS 18، كانت واجهة التقاط الصور تعتمد على تصميم تقليدي:

• يظهر شريط الأدوات أسفل الشاشة بأيقونات أقلام التعديل،

• مع وجود خيارات التحرير بالأعلى مثل “Done” و”Trash” و”Share”.

أما في iOS 26، فقد تغيّر كل شيء،التصميم بات أكثر سلاسة، والخلفية أصبحت أكثر شفافية وهدوءًا، مما يتيح رؤية اللقطة بوضوح ودمج أدوات التعديل بشكل أقل إزعاجًا بصريًا.

كما تم تبسيط شريط التحرير ليكون أكثر سلاسة ومرونة، مع الاعتماد على واجهة أكثر ذكاء في تنظيم الأدوات.

المؤقت: من وظائف عملية إلى واجهة عصرية

في iOS 18، واجهة المؤقت (Timer) كانت بسيطة وتركّز على الوضوح الوظيفي.

أما في iOS 26، فتغير التصميم جذريًا ليشمل:

• واجهة جديدة بخلفية داكنة وأرقام كبيرة أكثر وضوحًا،

• مؤثرات حركية توحي بالحداثة والانسيابية،

• وشاشة تعمل بشكل أفضل مع وضع العرض الدائم (Always-On Display).

يُظهر ذلك أن آبل لم تعد تكتفي بتحسين الأداء، بل باتت تسعى لصياغة تجربة استخدام جمالية متكاملة حتى في أبسط التطبيقات.

بين التصميم والتقنية: لماذا iOS 26 مختلف؟

التحول في واجهات iOS 26 لا يقتصر فقط على الشكل، بل يحمل دلالات أعمق:

• توجه نحو تصميم أكثر نضجًا يستند إلى الشفافية والألوان الطبيعية.

• تحسينات في التفاعل البصري، حيث تبدو الحركة أكثر سلاسة والاستجابة أكثر دقة.

• تركيز على قابلية الوصول، خاصة للمستخدمين الذين يفضلون بساطة التحكم.

هذا النهج الجديد يجعل من iOS 26 ليس مجرد تحديث برمجي، بل تجربة تفاعلية متكاملة تسعى آبل من خلالها لتعزيز علاقتها مع المستخدم.

ما بين واجهة لقطة الشاشة الجديدة، وتصميم المؤقت المتطور، يُظهر iOS 26 أن آبل أصبحت أكثر حرصًا على التفاصيل الدقيقة التي تصنع الفارق.

وإذا كانت هذه الصور المسربة تعكس الواقع القادم، فإن مستخدمي آيفون على موعد مع نقلة نوعية تعيد تعريف بساطة الاستخدام ضمن إطار جمالي راقٍ.