شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقدم لطلاب الجامعات عرضا تقديميا مصمما لتشجيع والديهم على شراء MacBook والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل عن حملة "العودة إلى المدارس"، التي سيحصل فيها الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس الذين يشترون جهاز آبل جديدًا مؤهلًا على بطاقة هدايا مع مشترياتهم، كما نشرت آبل فيديو يُظهر لطلاب الجامعات بعنوان "كيفية إقناع والديك بشراء جهاز ماك".

يُعرض الفيديو، الذي نُشر في الأصل على قناة آبل على يوتيوب، لمدة سبع دقائق تقريبًا، ويُظهر مجموعة من الطلاب يتعلمون كيفية مطالبة آبائهم بشراء جهاز ماك لهم للدراسة الجامعية بشكل صحيح بدلاً من جهاز كمبيوتر شخصي.



يقترح الرجل في الفيديو، الذي يُعلّم الطلاب كيفية التواصل مع آبائهم، محاولة إقناعهم بأن امتلاك أبنائهم وبناتهم لجهاز ماك بوك سيضمن لهم عمود فقري صحى، بدلاً من جهاز كمبيوتر محمول يعمل بنظام ويندوز.



يقول المُدرّب: "لا يُمكن وضع سعر لعمود فقري صحي"، مضيفا "أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على صحة العمود الفقري لدى المراهقين، كما توقعت، هو وزن حقيبة المدرسة، وجهاز ماك بوك إير يزن 2.7 رطل فقط.. ربما لا يهتم والداكِ بعمودكِ الفقري، أشك في ذلك، أليس كذلك؟"



ويختتم المدرب عرضه قائلاً: "لإكمال الموضوع، يمكنكِ إما شراء ماك بوك إير مقابل 899 دولارًا، أو شراء جهاز كمبيوتر شخصي ولكن عليكِ أيضًا شراء برنامج مكافحة فيروسات، وبرنامج نسخ احتياطي يدوي، وحافظة واقية، وكلب حراسة لحمايته من زميلكِ في السكن، وشاحن طاقة خارجي... أعني، إنه أمرٌ لا يُصدق."



وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، سحبت آبل الفيديو من قناتها على يوتيوب، لكن آبل تركت عرضًا تقديميًا يُمكن للطلاب عرضه على آبائهم، يتضمن هذا الدليل "45 سببًا لا غنى عنها لجهاز ماك في الجامعة.