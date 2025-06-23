شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تكلفة الكربون لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست عن أنه "يمكن قياس تكلفة الكربون لطرح سؤال نصي واحد على نموذج ذكاء اصطناعي بجرامات ثاني أكسيد الكربون...". وبينما قد يكون تأثير الفرد منخفضًا، ماذا عن التأثير الجماعي لجميع المستخدمين؟

ويستهلك بحث جوجل طاقة أقل بحوالي 10 مرات من استعلام ChatGPT، وفقًا لتحليل أجرته جولدمان ساكس عام 2024 - مع أن هذا قد يتغير مع زيادة جوجل لاستجابات الذكاء الاصطناعي في البحث.

وفي الوقت الحالي، يمكن للمستخدم المُصمم تجنب مطالبة جوجل بملخصات الذكاء الاصطناعي الافتراضية من خلال الانتقال إلى علامة تبويب بحث "الويب"، وهي أحد الخيارات المتاحة إلى جانب الصور والأخبار، ويبدو أن إضافة "-ai" في نهاية استعلام البحث فعالة أيضًا، تتيح لك محركات البحث الأخرى، بما في ذلك DuckDuckGo، خيار إيقاف تشغيل ملخصات الذكاء الاصطناعي.

ولا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على مجرد الذهاب إلى روبوت محادثة وكتابة سؤال، بل تستخدمه أيضًا في كل مرة تُنظّم فيها خوارزمية ما منشوراتك على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تُوصي بأغنية، أو تُصفّي رسائل البريد الإلكتروني العشوائية... لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك سوى تقليل استخدام الإنترنت، ويقع على عاتق الشركات التي تُدمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب حياتنا الرقمية إيجاد طرق للقيام بذلك بطاقة أقل وضرر أقل على كوكب الأرض.

وقد اختبر باحثان أداء 14 نموذجًا لغويًا للذكاء الاصطناعي، ووجدا أن النماذج الأكبر حجمًا تُعطي إجابات أكثر دقة، "لكنها تستهلك طاقةً أضعافًا مضاعفة من النماذج الأصغر حجمًا"، كما يمكن لمراكز البيانات التي تستضيف نماذج الذكاء الاصطناعي "أن تستهلك كهرباءً أكثر من مدن بأكملها".

"يستهلك تبريد هذه الحواسيب مياهًا عذبة - ما يعادل زجاجة واحدة تقريبًا لكل 100 كلمة من النص الذي يُولّده ChatGPT".