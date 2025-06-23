شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعاون مرتقب: نظارة Xbox VR تصل في 24 يونيو بالتعاون مع Meta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة مفاجئة قد تُحدث نقلة في عالم ألعاب الواقع الافتراضي، ظهرت تسريبات جديدة تشير إلى تعاون غير معلن حتى الآن بين Xbox وMeta لإطلاق إصدار خاص من نظارة Meta Quest 3S، ولكن هذه المرة بعلامة Xbox التجارية، ووفقًا لصورة مسرّبة على منصة X وموقع Game Sandwich، فإن النظارة الجديدة قد ترى النور في أقرب مما نتوقع، مع تاريخ إصدار محتمل في 24 يونيو الجاري.

مواصفات قريبة من Quest 3S.. مع لمسة Xbox

تشير المعلومات المسرّبة إلى أن النظارة ستأتي بمواصفات مشابهة لإصدار Meta Quest 3S الأساسي، بما في ذلك سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، لكن المميز في هذه النسخة الخاصة هو احتواؤها على وحدة تحكم لاسلكية من Xbox، بالإضافة إلى حزام Meta Quest Elite المريح، وثلاثة أشهر مجانية من اشتراك Xbox Game Pass، ما يجعلها حزمة جذابة للاعبين الجدد في مجال الواقع الافتراضي.

تعاون سابق يُمهّد الطريق

ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي من Xbox أو Meta حتى الآن، إلا أن مدونة نُشرت في عام 2024 ألمحت بالفعل إلى أن الشركتين تعملان على إنتاج نسخة محدودة من نظارة Meta Quest مستوحاة من Xbox. ويبدو أن هذه التسريبات الجديدة قد تكون الامتداد العملي لتلك الخطة، خاصة أن Xbox بدأت بالفعل بالتعاون مع شركات أخرى مثل Asus في إصدار ROG Ally الذي تم تسويقه كجهاز Xbox محمول.

دخول ذكي لعالم الواقع الافتراضي

النظارة الجديدة لا تبدو موجهة لمَن يمتلكون بالفعل نظارة Quest 3S، حيث يمكنهم تشغيل Xbox Game Pass من خلالها حاليًا. لكن إصدار Xbox يبدو وكأنه موجّه للمبتدئين في عالم VR، وخاصة لمحبي أجهزة Xbox الذين يبحثون عن تجربة سلسة ومدمجة بين العتاد والبرمجيات.

سعر تنافسي وإطلاق وشيك

بحسب مصادر Game Sandwich، فإن نظارة Xbox VR المرتقبة ستُباع بسعر 399 دولارًا، وهو سعر منافس لحزم VR المتوفرة حاليًا. وإذا صحت التسريبات، فإن الإطلاق الرسمي سيكون خلال أيام قليلة، وتحديدًا في 24 يونيو.

يترقّب مجتمع الألعاب الإعلان الرسمي بشغف، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بتجارب الواقع الافتراضي، والبحث عن أجهزة تجمع بين الأداء القوي والتكامل مع منصات الألعاب الكبرى. هل ستكون هذه النظارة بداية عصر جديد من التعاون بين عملاقَي التقنية؟ ننتظر لنرى.