تكنولوجيا: Pixel 9a قد لا يكون الخيار الأفضل دائمًا أمام Galaxy A56

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عند الحديث عن الأداء، قد يبدو أن Pixel 9a بمعالج Tensor G4 يتفوق بسهولة. لكن الواقع مختلف، إذ يعاني الهاتف من انخفاض ملحوظ في الأداء تحت الضغط المستمر أو أثناء اللعب، ما يؤدي إلى تقليل عدد الإطارات في الثانية بشكل واضح.

وفي المقابل، ورغم أن Galaxy A56 يستخدم معالجًا أبطأ عادةً، إلا أنه يحقق أداءً أفضل في هذه السيناريوهات، ويعرض عدد إطارات أعلى.

أما من حيث عمر البطارية، فيتفوق Pixel 9a بفارق طفيف، لكنه يمتلك بطارية أكبر. في الجهة الأخرى، يتميز A56 بسرعة شحن أعلى، لكنه يفتقر إلى الشحن اللاسلكي. وبالنسبة للكاميرا، يتفوق هاتف جوجل بوضوح، ويقدم تجربة تصوير أفضل.

ولا يجب تجاهل الفروقات في دعم شرائح الاتصال. بينما يدعم Pixel 9a شريحة Nano SIM واحدة إلى جانب eSIM، يأتي إصدار Galaxy A56 الأوروبي بدعم لاثنتين من شرائح Nano SIM أو اثنتين من شرائح eSIM، بل ويمكن الجمع بين النوعين.

ويعد هذا الأمر ميزة كبيرة، خاصةً أثناء السفر. كما يقدم واجهة One UI من سامسونج ميزة “Messenger المزدوج”، التي تتيح للمستخدم تثبيت نسختين من تطبيقات مثل واتساب.

ويتفوق هاتف سامسونج أيضًا في الشفافية، خصوصًا فيما يتعلق بميزات الذكاء الاصطناعي، حيث توضح الشركة بوضوح أي الميزات تعمل محليًا على الجهاز وأيها تعتمد على السحابة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم إيقاف استخدام السحابة بالكامل على Galaxy A56.

أخيرًا وليس آخرًا، يأتي Galaxy A56 بسعر أقل بشكل ملحوظ، إذ يُباع إصدار 256 جيجابايت منه بفارق 190 يورو أقل من Pixel 9a (الذي يبدأ من 488 دولارًا على أمازون وقت كتابة هذا التقرير)، على الأقل في السوق الألماني.

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