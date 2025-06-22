تكنولوجيا: تسلا تطلق خطة حماية شهرية للزجاج الأمامي في أمريكا تبدأ من 12 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Tesla خطة حماية جديدة للزجاج الأمامي في الولايات المتحدة، باشتراك شهري يبدأ من 12 دولارًا فقط. ويمكن لمالكي Model 3 وModel Y الاستفادة من هذه الخدمة مقابل 12 دولارًا شهريًا، بينما تصل تكلفة الاشتراك إلى 15 دولارًا لموديل S، و23 دولارًا لموديل X.

ولم تُوفر الشركة حتى الآن أي معلومات تخص Cybertruck ضمن هذه الخطة.

وتشمل هذه الخطة استبدالًا مجانيًا واحدًا للزجاج الأمامي خلال فترة 12 شهرًا (لا يشمل الزجاج الخلفي)، بالإضافة إلى تغطية غير محدودة لإصلاح الشروخ الصغيرة والكسور الطفيفة، وإعادة معايرة نظام الكاميرا الخاص بخاصيتي Autopilot وFull Self-Driving.

ويمكن للعملاء الحصول على عمليات استبدال إضافية للزجاج مقابل 100 دولار لكل حالة.

يستطيع المستخدمون الاشتراك في الخطة من خلال تطبيق Tesla الرسمي، لكن عليهم التسجيل خلال 30 يومًا من استلام سيارتهم الجديدة أو المستعملة.

أما الملاك الحاليون، فسيتمكنون من الانضمام إلى البرنامج بدءًا من نهاية يوليو، بشرط فحص سياراتهم في أحد مراكز الخدمة التابعة للشركة. وتتيح Tesla إمكانية إلغاء الاشتراك في أي وقت دون أي التزام طويل الأمد.

وللتوضيح، قد تتجاوز تكلفة استبدال الزجاج الأمامي في سيارات Tesla حاجز 1000 دولار. ومع ذلك، أوضحت الشركة أن هذه الخطة لا تغطي الأضرار الناتجة عن التخريب أو الحوادث أو الكوارث الطبيعية.

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