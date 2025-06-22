شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل ستعمل بمعالجات لن تكون بنفس قوة معالج Qualcomm الجديد والان مع تفاصيل الخبر

ستركز معالجات التطبيقات A19 وA19 Pro هذا العام على الكفاءة بدلاً من الأداء، ونتيجة لذلك، عند مقارنتها بمعالجات أبل لعام 2025، من المحتمل أن يتفوق معالج Snapdragon 8 Elite 2 من Qualcomm على الرقائق المخصصة لسلسلة iPhone 17.

وعلى منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، يقول المخبر Fixed Focus Digital أن أبل تركز على جعل سلسلة iPhone 17 الأفضل عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية ولا تمانع في التنازل عن قمة قائمة المتصدرين للأداء لمعالج Snapdragon 8 Elite 2.

ولعل هدف أبل لمعالج A19 Pro AP، الذي سيتم إنتاجه باستخدام عقدة عملية 3nm من الجيل الثالث من TSMC (N3P)، هو تسجيل درجات أحادية النواة ومتعددة النواة على Geekbench تبلغ 4000+ و10000+ على التوالي، وللمقارنة، حقق معالج A18 Pro، الذي يُشغّل هاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، نتائج Geekbench بلغت 3539 (أحادي النواة) و8772 (متعدد النواة).

وبينما يتطلع كل من معالج Dimensity 9500 من MediaTek (المُصنّع بتقنية 3nm من الجيل الثالث من TSMC) ومعالج Snapdragon 8 Elite 2 من Qualcomm إلى التفوق على A19 وA19 Pro بأرقام أدائهما، من المتوقع أن تُحسّن معالجات تطبيقات أبل عمر بطارية سلسلة iPhone 17.

سيكون التركيز على الكفاءة بدلاً من الطاقة في معالجي A19 وA19 Pro مفيدًا في iPhone 17 Air، وبفضل هيكله النحيف، من المتوقع أن يُطرح الجهاز في السوق ببطارية ضعيفة بسعة 2800 مللي أمبير/ساعة.

يستطيع كلٌ من A19 وA19 Pro التعامل مع عملٍ أكثر من Snapdragon 8 Elite 2 خلال نفس الفترة الزمنية، ويرجع ذلك إلى أن معالجات أبل الجديدة تتمتع بدرجات أعلى في مؤشر التعليمات لكل دورة (IPC) من Snapdragon 8 Elite 2.

هذا يعني أن شرائح أبل ستحتوي على أنوية وحدة معالجة مركزية أكثر كفاءة، ويعني ارتفاع مؤشر IPC أن وحدة المعالجة المركزية يمكنها القيام بمزيد من العمل لكل نبضة ساعة، وحتى لو كانت سرعة ساعة A19 أقل من Snapdragon 8 Elite 2، فإذا تعامل مع المزيد من التعليمات لكل دورة، فيمكنه القيام بمزيد من العمل في فترة زمنية أقصر.