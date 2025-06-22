شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة فضائية تطلق أكثر من 150 كبسولة من الحمض النووي والبقايا البشرية والان مع تفاصيل الخبر

تُعدّ شركة سيليستيس رائدة في مجال خدمات دفن الجثث في الفضاء منذ عام 1994، حيث أرسلت الشركة، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، الحمض النووي وبقايا أخرى لأحبائها وحيواناتها الأليفة ومشاهير إلى الفضاء الخارجي في سلسلة من المهمات باستخدام مجموعة متنوعة من الصواريخ، بما في ذلك صاروخ فولكان سنتور الجديد من تحالف الإطلاق المتحد.

وفقا لما ذكره موقع "space"، حملت هذه المركبات بقايا جثث محروقة و/أو عينات من الحمض النووي لعدد من أساطير "ستار تريك"، بمن فيهم نيشيل نيكولز، ودي فورست كيلي، وجين رودنبيري وزوجته ماجيل باريت رودنبيري، وجيمس "سكوتي" دوهان.

كما ساعدت سيليستيس في نقل بقايا جثث أربعة رؤساء أمريكيين سابقين، هم: جورج واشنطن، ودوايت د. أيزنهاور، وجون إف كينيدي، ورونالد ريغان، على متن رحلة "إنتربرايز" الفضائية العام الماضي.

أعلنت شركة سيليستيس عن دخولها في تعاون جديد في مجال خدمات الإطلاق مع شركة الاستكشاف الأوروبية (TEC) المُصنِّعة للمركبات الفضائية.

ستستضيف TEC حمولة خاصة من رحلة سيليستيس التذكارية الفضائية في رحلتها القادمة "المهمة الممكنة"، والمقرر إطلاقها على متن صاروخ فالكون 9 ضمن مهمة سبيس إكس "ترانسبورتر 14اليوم من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا.

وتحمل الرحلة أكثر من 150 كبسولة طيران تحتوي على رفات جثث محروقة وعينات من الحمض النووي من عملاء حول العالم.

وستكون هذه ثاني تجربة تجريبية لشركة TEC قبل المهمة الافتتاحية لمركبة الإطلاق المدارية "نايكس"، والمقرر إطلاقها والالتحام بمحطة الفضاء الدولية في وقت ما من عام 2028.

ستكون مهمة "المهمة الممكنة" هي المرة الأولى التي تنقل فيها مركبة فضائية تابعة لشركة TEC حمولات عملاء إلى المدار.

ووفقًا لشركة سيليستيس، ستصل المركبة إلى مدار أرضي منخفض، وتُكمل دورتين أو ثلاث دورات حول كوكبنا قبل العودة إلى الغلاف الجوي.

بعد ذلك، ستهبط الكبسولات التذكارية في المحيط الهادئ، ليتم إعادتها إلى العملاء كتذكارات.

ستكون هذه الرحلة الثانية عشرة من نوعها لشركة سيليستيس ضمن برنامج "صعود الأرض"، والخامسة والعشرين من مهماتها الفضائية إجمالًا.