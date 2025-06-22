شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تغير كلمات المرور وتحمي بياناتك؟.. بعد أكبر تسريب في التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أعقاب ما وصف بأنه "أكبر تسريب لكلمات المرور في التاريخ"، بات من الضروري على الجميع اتخاذ خطوات فورية لحماية حساباتهم من الاختراق، إليك دليلاً عمليًا كاملاً لتغيير كلمات المرور وتأمين بياناتك بأمان وفعالية.

لماذا يجب عليك تغيير كلمات مرورك الآن؟

كشفت تقارير أمنية أن تسريبًا ضخمًا شمل أكثر من 10 مليار كلمة مرور قد تم تداوله على منتديات الهاكرز، هذا يعني أن بياناتك ربما تكون مكشوفة بالفعل دون علمك، ما يضع حساباتك المصرفية، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى حسابات التسوّق، في خطر مباشر.

ابدأ بالحسابات الحساسة: مثل البريد الإلكتروني، والحسابات البنكية، وحسابات وسائل التواصل. سجّل الدخول إلى كل حساب، وانتقل إلى إعدادات الأمان أو الخصوصية. اختر “تغيير كلمة المرور” أو “Password Change”. أدخل كلمة المرور الحالية ثم أنشئ كلمة مرور قوية جديدة.

تتكون من 12 حرفًا أو أكثر.

تشمل حروفًا كبيرة وصغيرة، أرقامًا، ورموزًا.

لا تحتوي على اسمك أو تاريخ ميلادك أو أي معلومة يسهل تخمينها.

الخطوة 1: غيّر كلمات مرورك فوراًنصائح لكلمة مرور قويةالخطوة 2: فعّل المصادقة الثنائية (2FA)

المصادقة الثنائية تضيف طبقة أمان إضافية. حتى لو سُرقت كلمة المرور، لن يستطيع المخترق الدخول إلا إذا امتلك رمز التحقق المرسل لهاتفك.

اذهب لإعدادات الأمان في الحساب. ابحث عن خيار “المصادقة الثنائية” أو “Two-Factor Authentication”. اختر وسيلة التحقق (رسالة SMS أو تطبيق مثل Google Authenticator أو Authy). فعّل الميزة واتبع التعليمات لحفظ الرموز الاحتياطية.

كيفية تفعيلهاالخطوة 3: استخدم مدير كلمات مرور

يصعب تذكر كلمات مرور معقدة لكل حساب، وهنا يأتي دور مدير كلمات المرور مثل LastPass، 1Password، أو Bitwarden.

الفوائد:

يحفظ جميع كلمات المرور المشفرة.

ينشئ كلمات مرور قوية تلقائيًا.

يملأ بيانات الدخول تلقائيًا عند الحاجة.



الخطوة 4: احذر من الروابط ورسائل التصيد

• لا تفتح أي رسالة أو رابط من مصدر غير موثوق.

• تحقق من عنوان البريد الإلكتروني المرسل.

• لا تُدخل معلوماتك الشخصية في مواقع غريبة حتى لو بدت شبيهة بالمواقع الأصلية.

• لا تنقر على روابط تطلب “تأكيد كلمة المرور” بشكل مفاجئ.

الخطوة 5: تحقق من تسريب بياناتك

موقع موثوق: HaveIBeenPwned

كيفية الاستخدام:

ادخل بريدك الإلكتروني في مربع البحث.

سيوضح لك الموقع إن كان بريدك ضمن البيانات المسربة.

إن وُجد، بادر فورًا بتغيير كلمة مرور الحساب المرتبط.

تذكير أخير:

لا تستخدم نفس كلمة المرور لأكثر من حساب.