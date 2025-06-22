تكنولوجيا: استدعاء ضخم لأجهزة تزويد الطاقة من Anker وRomoss وBaseus بسبب “مخاطر أمان”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Anker عن استدعاء عدد من موديلات أجهزة تزويد الطاقة الشهيرة في السوق الصيني، بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة.

وجاء هذا الإعلان في بيان صحفي نُشر في 20 يونيو بالصين، أكدت فيه الشركة سحب سبعة طرازات من السوق، ودعت المستخدمين إلى تسليم أجهزتهم المتأثرة فورًا.

وتشمل الأجهزة المستدعاة:

بطارية Anker المغناطيسية بسعة 10,000 مللي أمبير (A1642)

Anker 335 Power Bank (A1647)

Anker Zolo Travel Power Bank (A1680 وA1681)

بالإضافة إلى الموديلات A1257، A1689، وA1652

لكن الأمر لا يقتصر على Anker فقط، إذ تأثرت شركات صينية أخرى مثل Baseus، Aukey، شاومي، UGREEN، وRomoss، بنفس المشكلة.

وبحسب التقارير، تعود الأزمة إلى خلايا Amprius المستخدمة في هذه الأجهزة، حيث قررت الهيئة الصينية 3C سحب اعتماد العديد من خلايا Amprius بعد اكتشاف خلل فيها.

ومن الأجهزة الأخرى التي تأثرت:

باور بانك شاومي بقدرة 33 واط مع كابل مدمج

ROMOSS PAC20PRO بقدرة 20 واط وشاحن WMS10Q-491 اللاسلكي المغناطيسي

UGREEN PB511 بقدرة 30 واط

باور بانك Baseus بسعة 10,000 مللي أمبير وقدرة 20 واط

إلى جانب طرازات أخرى متعددة لم يتم حصرها جميعًا بعد.

ورغم أن الاستدعاء يقتصر حاليًا على السوق الصيني، يُنصح المستخدمون حول العالم الذين يملكون هذه الطرازات بمتابعة أداء أجهزتهم والانتباه لأي سلوك غير طبيعي، حفاظًا على السلامة.

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