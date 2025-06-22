تكنولوجيا: تسريب صادم يكشف احتمال فقدان Galaxy S27 Ultra لميزة أساسية عند إطلاقه في 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن إطلاق سلسلة Galaxy S27 لا يُتوقع قبل أوائل عام 2027، بدأت سامسونج بالفعل العمل على تطويرها. ومع ذلك، كشف تسريب جديد أن الهاتف الرائد في السلسلة، Galaxy S27 Ultra، قد يصدر بدون إحدى أبرز ميزاته المعروفة.

بحسب المسرب الصيني Setsuna Digital، تفكر سامسونج بجدية في الاستغناء عن قلم S Pen المدمج في Galaxy S27 Ultra. ويُقال إن الشركة قد تتجه نحو إلغاء دعم القلم بشكل شبه كامل في هواتفها، إذ يفضّل المستخدمون الأكثر ولاءً للقلم استخدامه على الأجهزة اللوحية بدلاً من الهواتف.

في المقابل، أشار التسريب إلى احتمال اعتماد Galaxy S27 Ultra على قلم خارجي، على غرار ما حدث مع Galaxy S21 Ultra، بدلًا من تضمينه داخل هيكل الهاتف.

وبعيدًا عن سلسلة S، أكّد المصدر نفسه أن سامسونج ألغت القلم الخاص بهاتف Galaxy Z Fold7. ويبدو أن الحديث هنا يدور حول قلم S Pen جديد كان قيد التطوير لأجهزة الفولد، لكنه لم يرَ النور.

وقد دعمت تقارير أخرى هذا الادعاء، إذ أشارت إلى أن عملية إنتاج نموذج جديد من قلم S Pen قد توقفت، بسبب مشكلات تواجهها سامسونج في عملية التصنيع.

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