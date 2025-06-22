تكنولوجيا: تسريب ضخم يكشف شاومي 16 Pro Max بشاشة خلفية مستوحاة من Mi 11 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن سلسلة شاومي 16 لن تُطلق في الصين قبل سبتمبر، بدأت التفاصيل تتسرب تدريجيًا خلال الأشهر الماضية. أحدث التسريبات تقدّم نظرة أوضح على النماذج التي تخطط شاومي للكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام.

وفقًا لما نشره المسرب “Kartikey Singh” عبر منصة X، تستعد شاومي لإطلاق أربعة هواتف رئيسية ضمن سلسلة شاومي 16. إلى جانب الإصدارات المتوقعة: شاومي 16، وشاومي 16 برو، وشاومي 16 ألترا، ذكر المصدر وجود طراز جديد كليًا تحت اسم “شاومي 16 برو ماكس”.

بحسب التسريبات، سيأتي شاومي 16 بشاشة حجمها 6.36 بوصة، في حين سيحمل شاومي 16 برو شاشة أكبر بقياس 6.5 بوصة. أما طرازا شاومي 16 برو وشاومي 16 ألترا، فمن المتوقع أن يحملا شاشات بحجم 6.8 بوصة.

في تطور مفاجئ، أشار المصدر إلى أن شاومي 16 برو سيكون هو الخليفة الروحي لهاتف شاومي 15، إذ سيأتي بعدسة بيريسكوب للتقريب البصري وشاشة بقياس 6.5 بوصة؛ وهي مواصفات كانت متوقعة في البداية لهاتف شاومي 16 العادي.

وبناءً على ذلك، يُعتقد أن شاومي 16 برو ماكس سيكون الوريث الحقيقي لهاتف شاومي 15 برو.

من ناحية أخرى، يبدو أن شاومي تفكر في إعادة الشاشة الخلفية، وهي ميزة ظهرت لأول مرة في هاتف Mi 11 Ultra عام 2021 ثم اختفت في الإصدارات التالية.

ورغم أن عودة هذه الميزة باتت مرجحة ضمن سلسلة شاومي 16، لا تزال هناك غموض حول الطراز الذي سيحملها من بين الهواتف الأربعة.

المصدر