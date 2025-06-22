شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 17 سيتوفر بلونين جديدين.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لتقرير جديد، تختبر أبل داخليًا لونين جديدين لهاتف آيفون 17 الأساسي - البنفسجي والأخضر، ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن آبل تدرس هذين اللونين، إلا أن لونًا واحدًا فقط سيُقبل.

يُقال إن اللون الأرجواني هو الأوفر حظًا حاليًا، في الوقت نفسه، تدرس الشركة إضافة لون أزرق سماوي لهاتف آيفون 17 برو لإضفاء لمسة من التجديد.



iPhone 17 Pro

على الرغم من أن ألوان آيفون عادةً ما تثير ضجة كبيرة، إلا أن خبر ترقية الشاشة لا يُضاهى، في وقت سابق من هذا الشهر، نُشر تقرير يُشير إلى أن هاتفي آيفون 17 وآيفون 17 إير (الذي يُحتمل أن يحل محل طراز آيفون بلس) سيحتويان أخيرًا على شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز، للأسف، ستُحذف ميزات ProMotion، التي ستبقى حصرية لهاتفي آيفون برو.

على جانب اخر تشير التقارير إلى أن آبل تُخطط لتغيير جذري في استراتيجية إطلاق آيفون، وإذا كانت التسريبات الأخيرة دقيقة، فقد لا يُطرح طراز آيفون 18 العادي في عام 2026، سيُمثل هذا تغييرًا ملحوظًا في نهج آبل المُعتاد، حيث تُعلن الشركة عادةً عن جميع طرازاتها الرئيسية - بما في ذلك الطرازات الأساسية، وبرو، وماكس - معًا في حدث الإطلاق السنوي، لكن هذا النمط المُتبع قد يتغير، إليك 7 أمور رئيسية يجب معرفتها.

قد لا يُطرح هاتف iPhone 18 القياسي في عام 2026

وفقًا لمحلل الصناعة الشهير مينغ تشي كو وتقرير صادر عن موقع The Information، ستُلغي شركة Apple إطلاق طراز iPhone 18 الأساسي في عام 2026، وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن تُطلق الشركة الإصدارات المتميزة فقط من سلسلة هواتف iPhone 18، وهي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وربما طراز Slim (أو Air) جديد، قد لا يُطرح هاتف iPhone 18 العادي، الذي يُعدّ عادةً نقطة الدخول إلى أحدث جيل من هواتف Apple، بالتزامن مع إطلاق هذه الإصدارات.