شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق نظارات Oakley الذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي للمحترفين الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة ميتا عن فئة جديدة من النظارات الذكية تحمل اسم "Performance AI"، تم تطويرها بالتعاون مع علامة Oakley التابعة لمجموعة EssilorLuxottica، وتمثل هذه الخطوة امتدادًا للشراكة بين ميتا وأوكلي، بعد النجاح الذي حققته سلسلة "Ray-Ban Meta"، وتجمع النظارات الجديدة بين التصميم الرياضي المتين لعلامة أوكلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء من ميتا، ما يعزز من حضور الشركة في سوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

تم تصميم نظارات Oakley Meta خصيصًا للرياضيين ومتابعيهم، وهي تدمج بين المظهر القوي المعروف لأوكلي والوظائف الذكية المتقدمة من ميتا، وتقدم هذه النظارات تجربة مميزة تجمع بين الأداء العملي والذكاء الاصطناعي، لمن يعيشون نمط حياة نشيط ومتسارع.

ويأتي الطراز الأول تحت اسم Oakley Meta HSTN (تُنطق: هاوستِن)، وهو مستوحى من تصميم إطار HSTN الشهير لدى أوكلي.

مواصفات وتصميم نظارات Oakley Meta HSTN

تحتوي جميع إصدارات نظارات Oakley Meta HSTN، بما في ذلك النسخة المحدودة، على كاميرا بدقة 3K مزودة بمستشعر واسع للغاية بدقة 12 ميجابيكسل، ما يتيح التقاط الصور والفيديوهات بدون استخدام اليدين.

ويضيء مصباح LED للتنبيه عند بدء التسجيل لضمان الخصوصية، كما تأتي النظارات مزودة بسماعات بلوتوث بتقنية الاتجاه المفتوح، تتيح للمستخدمين الاستماع للموسيقى أو الرد على المكالمات مع البقاء على وعي بالمحيط الخارجي.

تتضمن النظارات أيضًا مساعد ميتا الذكي الذي يتيح تنفيذ الأوامر الصوتية دون استخدام اليدين، يمكن للمستخدمين تشغيل الموسيقى، التقاط الصور، إرسال الرسائل، والحصول على التحديثات بمجرد قول “Hey Meta”.

وتتوفر أيضًا عناصر تحكم باللمس والصوت لإدارة التشغيل والمكالمات والمحتوى، وتتمتع النظارات بمقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX4، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في المطر أو أثناء التعرق.

عمر البطارية ودعم الوصول

تمنح البطارية حتى 8 ساعات من الاستخدام المعتاد أو 5 ساعات من تشغيل الصوت المستمر، بينما تصل إلى 19 ساعة في وضع الاستعداد، وتدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحنها حتى 50% في 22 دقيقة، و80% في 45 دقيقة.

وتوفر العلبة المرفقة طاقة إضافية تمتد حتى 48 ساعة، وتدعم النظارات مزايا الوصول، من بينها التحكم الصوتي، والتكامل مع شبكة Be My Eyes لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو الحركية أو السمعية.

وتحتفي النسخة المحدودة من النظارات بالذكرى الخمسين لتأسيس Oakley، حيث تأتي بتفاصيل ذهبية حصرية وعدسات Desert 24k Prizm Polar، مع الحفاظ على نفس المواصفات التقنية للإصدارات القياسية.

التوافر وخطط التوسع

تتوافق نظارات Oakley Meta مع أجهزة أندرويد التي تعمل بنظام 10 فأعلى، وأجهزة آيفون بنظام iOS 15.2 فأعلى، عبر تطبيق Meta AI، وهي متاحة حاليًا في عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا وألمانيا وأستراليا والسويد والنرويج وفنلندا والدنمارك.

كما تخطط ميتا لتوسيع نطاق توفر هذه النظارات خلال العام الجاري لتشمل أسواقًا جديدة مثل المكسيك والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن للمستخدمين شراء النظارات عبر الموقع الرسمي لميتا وأوكلي.