شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت Perplexity يقتحم منصة إكس بمقاطع فيديو توليدية.. يمكن للمستخدمين تجربته والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة تعكس تسارع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، أطلقت شركة Perplexity، المتخصصة في البحث القائم على الذكاء الاصطناعي، ميزة جديدة على روبوت الدردشة الخاص بها على منصة إكس "تويتر سابقًا"، تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مدمجة بالصوت عبر أوامر بسيطة.

الميزة الجديدة تتيح لأي مستخدم الحصول على فيديو توليدي مدته 8 ثوانٍ فقط من خلال ذكر أحد الحسابات وكتابة طلب موجز، وخلال دقائق، يتلقى المستخدم مقطعًا مرئيًا مدمجًا بالمؤثرات الصوتية والحوارات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما يفتح بابًا واسعًا للإبداع البصري على منصة لطالما اتُّهمت بتراجع معايير ضبط المحتوى.

ورغم أن هذه الخطوة قد تعزز التفاعل مع Perplexity على منصة إكس، إلا أنها تثير كذلك مخاوف متجددة بشأن انتشار المعلومات المضللة، خصوصًا على منصة تعاني أصلًا من ضعف الرقابة التحريرية، لكن Perplexity أكدت أنها اعتمدت مرشحات محتوى قوية للحد من أي استخدام غير مسؤول أو خادع لتلك الميزة.

وتأتي هذه الميزة الجديدة في ظل تصاعد المنافسة بين روبوت AskPerplexity ونظيره Grok، الذي تطوره شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، ويعد كلاهما من أكثر الحسابات التفاعلية الآلية شهرة على المنصة، ويستقبلان يوميًا آلاف الأسئلة والردود، رغم أن Grok حتى الآن لا يمتلك قدرة توليد الفيديوهات.

وبعد ساعات من تفعيل الخدمة، بدأ المستخدمون في نشر مقاطع فيديو خيالية عبر Perplexity تتناول مشاهد مبتكرة وأحيانًا ساخرة لسياسيين وشخصيات عامة ومشاهير عالميين، ما دفع الحساب إلى التنويه بأن الضغط المرتفع تسبب في بعض التأخير بعمليات التوليد، وكتب الحساب مازحًا عبر المنصة: "قرأت جميع طلبات الفيديو في الرسائل، بعضكم يحتاج إلى مساعدة فعلًا".

وفي مسعى لتوسيع نطاق استخدامه، وسعت الشركة نطاق خدماتها مؤخرًا لتشمل تطبيق واتساب، حيث أصبح بإمكان المستخدمين بدء المحادثة مباشرة مع روبوت الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تحميل تطبيق إضافي أو إنشاء حساب جديد، تم إطلاق هذه الخدمة رسميًا في أبريل الماضي.

وبالطريقة ذاتها، يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات ChatGPT على واتساب، فضلًا عن المساعد الذكي المدمج من ميتا، أما لاستخدام Perplexity عبر واتساب، فيكفي حفظ الرقم ضمن جهات الاتصال وبدء المحادثة، حيث يمكن استخدام الخدمة من خلال الهواتف الذكية أو الحواسيب أو حتى عبر WhatsApp Web، في تجربة تجمع الذكاء والإجابة الفورية من دون تعقيد.