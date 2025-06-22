شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جمجمة "رجل التنين" في الصين تكشف عن أقدم وجه معروف لسلالة الدينيسوفان الغامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن جمجمة “رجل التنين”، التي تم العثور عليها مدفونة في مدينة هاربين الصينية، تعود إلى سلالة الدينيسوفان، وهي مجموعة بشرية قديمة وغامضة تم التعرف عليها لأول مرة في عام 2010. يُعد هذا الاكتشاف أحد أهم الاكتشافات في علم الإنسان القديم، إذ تمثل الجمجمة أقدم وأكمل أحفورة تم اكتشافها على الإطلاق لهذه السلالة.

اكتشاف مخفي لسنوات

تعود قصة الجمجمة إلى عام 2010، حين عثر عليها عامل صيني بالصدفة أثناء أعمال بناء جسر تحت الاحتلال الياباني، لكنه قرر إخفاءها في بئر خوفاً من مصادرتها، ظلت الجمجمة مخفية حتى وفاته عام 2018، حيث قامت عائلته بتسليمها إلى جامعة “خبي للجيولوجيا”، لتبدأ رحلة علمية استثنائية.

تحليل الحمض النووي يكشف الأسرار

بفضل الحفظ الاستثنائي للجمجمة، تمكن العلماء من استخراج وتحليل الحمض النووي والبروتينات من الرواسب الجيرية المتجمعة على الأسنان وعظمة الصخرة داخل الجمجمة. وأظهرت التحاليل تطابقاً واضحاً مع عينات الدينيسوفان الأخرى التي عُثر عليها سابقاً في كل من سيبيريا والتبت وتايوان، مما أكد الانتماء الوراثي لـ”رجل التنين” إلى هذه السلالة.

وجه جديد لسلالة منقرضة

تميزت الجمجمة بحاجبين بارزين، وتجويفَين عينيين واسعين، وسعة دماغية كبيرة، مما يجعلها فريدة من نوعها بين البشر القدماء. وتشير السمات البدنية إلى أن صاحبها كان ذكراً قوي البنية، عُرف بقدرته على التأقلم مع المناخات الباردة، وهو ما يعزز فكرة الانتشار الواسع للدينيسوفان عبر القارة الآسيوية في حقبة العصر الجليدي الأوسط.

يمثل هذا الاكتشاف خطوة فارقة في فهم تطور الإنسان في آسيا، كما يدحض الفكرة السابقة بأن الدينيسوفان كانوا مجرد فرع فرعي هامشي من شجرة تطور الإنسان، ومع ذلك، لا تزال بعض الأوساط العلمية تطالب بمزيد من التحليل لتحديد التصنيف الدقيق للجمجمة، وما إذا كانت تنتمي إلى نوع Homo longi المقترح، أم أنها تمثل تنوعاً داخل الإطار الأوسع للدينيسوفان.

يضع “رجل التنين” وجهًا على اسمٍ لطالما ظل لغزًا علميًّا، ويفتح بابًا جديدًا لفهم أعماق التاريخ البشري المطمور في طبقات الأرض الآسيوية.