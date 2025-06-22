تكنولوجيا: ميدياتك تكشف عن Dimensity 8450 بتحسينات طفيفة لكن واعدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ميدياتك رسميًا عن شريحتها الجديدة Dimensity 8450، والتي تأتي كخليفة مباشرة لمعالج Dimensity 8400 الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2024.

وكما يوحي الاسم، فقد جاءت التحسينات طفيفة وتركزت بشكل أساسي على التحديثات الداخلية دون تغييرات كبيرة في البنية الأساسية.

المثير للاهتمام أن هاتف Oppo Reno14 Pro قد أصبح أول جهاز يعمل بالشريحة الجديدة، ما يمنح نظرة مبكرة على أدائها في الاستخدام الفعلي.

ورغم اعتماد Dimensity 8450 على نفس معمارية TSMC من الجيل الثاني بدقة تصنيع 4 نانومتر، إلا أن المعالج لا يزال ثماني النواة ويتكون من نواة Cortex-X4 بسرعة 3.25 جيجاهرتز، وثلاث أنوية Cortex-A720 بتردد 3.0 جيجاهرتز، وأربع أنوية Cortex-A520 بسرعة 2.1 جيجاهرتز.

كما تعتمد الشريحة على معالج رسوميات Mali-G720 MC7 بسبعة أنوية وتردد 1300 ميجاهرتز – وهي نفس المواصفات التي قدمها معالج 8400.

لكن مع ذلك، حصلت الشريحة الجديدة على تحسينات في الأداء الموجه للألعاب ومعالجة الصور. فعلى سبيل المثال، أصبح معالج الرسوميات يستخدم الآن محرك StarSpeed لتحسين تجربة اللعب الواقعية، بينما يدعم معالج الصور (ISP) المحسن البث المباشر بكفاءة أعلى، مع القدرة على التعامل مع حساسات بدقة تصل إلى 320 ميجابكسل وتصوير HDR دون تأخير.

كما حصلت وحدة المعالجة العصبية (NPU 880) على دعم لمحرك الذكاء الاصطناعي الجديد Agentic AI Engine، ما يتيح تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) ومعالجة نماذج اللغة الكبيرة (LLM) على الجهاز مباشرة.

أخيرًا، زُود مودم الجيل الخامس في الشريحة بميزة UltraSave 3.0+ الجديدة، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الاتصال.

من المتوقع أن نبدأ في رؤية الشريحة ضمن هواتف الفئة فوق المتوسطة خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

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