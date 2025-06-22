شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متخصص فى دراسة الكوارث الطبيعية يكشف مدى احتمالية وقوع أحداث لنهاية العالم والان مع تفاصيل الخبر

لطالما طُرحت نظريات وأفكار حول موعد نهاية العالم منذ زمن طويل، ولكن ما مدى احتمالية حدوث انقراض جماعى على الأرض؟، وفقا للخبير أنتونى فينشوم، "هناك عدد من الأمور التى قد تُبيد الجنس البشرى، فإذا لم تُشاهد أفلاما مثل "2012" فربما لم تُفكر مليا فى وقوع حدث عالمى كارثى، ولكن لا تقلق، كل هذا على وشك التغيير".

لدى فينشوم بودكاست بعنوان "تاريخ كارثي"، حيث يتحدث هذا الشاب، المولود فى نبراسكا، عن احتمالية وقوع الكوارث الطبيعية، وكيفية الاستعداد لها بفعالية، بحسب ladbible.

يمتلك منشئ المحتوى الأمريكى، البالغ من العمر 31 عاما، معرفة اكتسبها من مسيرته المهنية كمُحقق فى الحرائق، حيث شارك فى عمليات الإنقاذ خلال الأعاصير والزوابع والحرائق، فى حين أن هذه الأحداث قد تحدث بمعزل عن غيرها فى مناطق مختلفة من العالم، إلا أن فينشوم تحدث عن احتمالية أن تؤدى إلى نهاية الحياة.

وقال لصحيفة ديلى ميل: "هذا سؤال يصعب الإجابة عليه.. عمليا، هناك احتمالات قليلة جدا لحدوث حدث كارثى فعلى.. بشكل أساسى، سيعتمد الوصول إلى مستوى الكارثة المخيف على عوامل عديدة"، مشيرًا إلى أنه "من المستحيل حدوث شيء مثل إعصار هائل أو حريق غابات هائل أو ما شابه.. وذلك لأنه هناك حدود قصوى لقوة كل كارثة تقريبا، بناء على قدرة الغلاف الجوى للأرض على التعامل مع الطقس وما شابه".



كوارث طبيعية

ما هو الحدث الذى قد يكون على مستوى نهاية العالم؟

أوضح أن الأحداث الرئيسية التى قد تؤدى إلى نهاية العالم هي، الجائحات أو اصطدام كويكب، أو ثوران بركانى كبير، أو ربما تغير مناخى غير منظم"، ولكن لكى يُعتبر حدثا نهاية العالم، فهذا احتمال حدوثه ضئيل للغاية".

يهدف فينشوم إلى توعية الناس بإمكانية النجاة منها، حيث يقول "لقد وجدت أن تقسيم هذه الأمور إلى أجزاء صغيرة يسهل التعامل معها، يجعلها تبدو أقل إثارة للخوف أثناء حدوثها، ويمنح الناس طريقة للتصرف بشكل صحيح فى المواقف العصيبة".

كيف تحافظ على سلامتك أثناء الكوارث الطبيعية؟

فى حديثه مع المجلة حول النجاة من الأعاصير والزلازل والحرائق، قدم بعض النصائح المفيدة:

• فى حالة الأعاصير: التوجه إلى القبو أو بناء ملجأ فى "أوسط المنزل"، مع أهمية وجود حواجز فى هذه الحالات.. من الضرورى وجود شاحن محمول خفيف، وحقيبة إسعافات أولية، وأحذية متينة.

• العواصف والفيضانات: يجب الابتعاد عن الشواطئ، مع العلم أن فترة التحذير من هذه الأعاصير "طويلة جدا".

• الزلازل: استخدام الأثاث كمأوى، مع إعطاء الأولوية لحماية الرأس والرقبة.

• حرائق الغابات: الخروج ومحاولة مغادرة المبنى أو المنطقة التى اندلع فيها الحريق.