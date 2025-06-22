شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب تستحوذ على Saturn.. تطبيق تقويم يستخدم فى آلاف المدارس الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

استحوذت سناب على تطبيق ساتورن "Saturn"، وهو تطبيق تقويم لطلاب المدارس الثانوية والجامعات ، لم تكشف الشركة عن شروط الصفقة، لكنها قالت إن ما يقرب من 30 موظفًا بدوام كامل في ساتورن سينضمون إلى سناب كجزء من عملية الاستحواذ.

لم يتضح بعد ما تخطط له سناب بشأن ساتورن، لكن الشركة أكدت لموقع إنجادجيت أن تطبيق التقويم سيستمر في العمل كخدمة مستقلة ، كما أشارت إلى أن الاستحواذ قد يساعد سناب على إضافة ميزات التقويم إلى سناب شات.

قد يبدو تطبيق التقويم خيارًا غريبًا لسناب، ولكن من الواضح أن هناك تداخلًا كبيرًا بين مستخدمي الخدمتين ،وفقًا لسناب، يدرس حوالي 80% من طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة في مدارس تدعم ساترن (تشير صفحة متجر التطبيقات الخاصة به إلى أنه متوفر في أكثر من 17,000 مدرسة ثانوية) ، ويستخدم سناب أكثر من نصف المراهقين الأمريكيين، وفقًا لمركز بيو للأبحاث.

ويتميز ساترن أيضًا بتفاعل اجتماعي أكبر بكثير من تطبيق التقويم التقليدي ، ويتميز بتصميم يشبه سناب شات، مما يسمح للمراهقين بمشاركة جداولهم ومقارنتها بسهولة مع أصدقائهم ، كما يدعم ميزات خاصة بروتين العديد من طلاب المدارس الثانوية، مثل جداول المجموعات، وتقويمات التناوب، والأنشطة اللامنهجية.

ويوفر ساترن أيضًا ميزات لطلاب الجامعات، على الرغم من أنه لا يبدو مستخدمًا على نطاق واسع بين هذه الفئة العمرية الأكبر سنًا، وأسس الشركة الناشئة ديلان دايموند (الرئيس التنفيذي لشركة ساتورن) وماكس بارون (مدير العمليات)، وقد جمعت سابقًا تمويلًا من عدد من المستثمرين البارزين، منهم مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة سيلزفورس، ودارا خسروشاهي، وشركة بيزوس إكسبيديشنز التابعة لجيف بيزوس، وذكرت مجلة فوربس في عام 2021 أن الشركة الناشئة جمعت 44 مليون دولار.