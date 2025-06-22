تكنولوجيا: آيفون 17 سوف يصل بلونين جديدين كليًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفاد تقرير جديد بأن أبل تختبر داخليًا لونين جديدين للإصدار الأساسي من آيفون 17، وهما الأرجواني والأخضر.

ومع أن الشركة تدرس إدراج كلا اللونين ضمن التشكيلة، إلا أن التقرير يشير إلى أن واحدًا فقط منهما سيتم اختياره رسميًا.

حاليًا، يتصدر اللون الأرجواني القائمة كأكثر الخيارات احتمالًا للإصدار النهائي. في الوقت نفسه، تدرس أبل تقديم لون “أزرق سماوي” لطراز آيفون 17 برو، في محاولة لإضفاء لمسة من التجديد على التصميم.

وعلى الرغم من أن ألوان آيفون غالبًا ما تحظى باهتمام واسع، إلا أن الترقية المرتقبة في الشاشة تبدو أكثر إثارة.

فوفقًا لتقرير سابق نُشر مطلع هذا الشهر، من المتوقع أن يأتي كل من آيفون 17 و”آيفون 17 إير” (الذي يُرجح أن يحل محل طراز Plus) بشاشات تدعم معدل تحديث 120 هرتز، لأول مرة في الفئة غير البرو. ومع ذلك، ستظل ميزة ProMotion حصرية لطرازي البرو.

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