شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات أوكلى الذكية الجديدة من ميتا تجلب مزايا كبيرة للنظارات المتصلة والان مع تفاصيل الخبر

تعاونت شركتا Meta وOakley لتقديم مجموعة جديدة تمامًا من النظارات الذكية، Oakley Meta HSTN (تُنطق HOW-stuhn)، مع ترقيات كبيرة في الكاميرا والبطارية مقارنة بمواصفات Meta السابقة.

يُطلق عليها اسم "نظارات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء"، ويبدو أنها مصممة خصيصًا للرياضيين، وهي مزودة بمساعد صوتي Meta AI، يتيح لك تنفيذ إجراءات بصوتك مثل بدء تسجيل عبر الكاميرا المدمجة.

أولا: تحتوي نظارات Oakley Meta HSTN على بطارية يمكنها أن تدوم لمدة ثماني ساعات من الاستخدام النموذجي وما يصل إلى 19 ساعة في وضع الاستعداد.

وهذا أطول بكثير من أربع ساعات من الاستخدام النموذجي الذي تُروّج له نظارات راي بان ميتا ، مع أنها في مراجعتنا استمرت ليوم كامل مع تقليل جلسات التسجيل إلى الحد الأدنى، ومع ذلك، فهي بداية واعدة لنظارات أوكلي الذكية.

كما هو الحال مع أفضل سماعات الأذن اللاسلكية ، تأتي النظارات مع علبة شحن توفر 40 ساعة إضافية من الشحن أثناء التنقل، ويمكنك شحن البطارية من 0% إلى 50% في 22 دقيقة ، ويستغرق شحن 80% 45 دقيقة.

تتمتع الكاميرا بدقة 12 ميجابكسل في أعلى يمين الإطار بالقدرة على التقاط فيديو بدقة 3K Ultra HD، وهو تحسن مقارنة بتسجيل 1,440 × 1,920 في نظارات Ray-Ban Meta الذكية.

يوجد مصباح "LED" لالتقاط الصور في الزاوية المقابلة، ويُضاء عند تسجيل الكاميرا أو البث المباشر، هذا ليعلم من حولك أنك تُسجل فيديو، وإذا حُجبت هذه الإضاءة بأي شكل من الأشكال، فلن تتمكن من التسجيل حتى تُكشف الكاميرا.

كما تحصل أيضًا على مكبرات صوت مدمجة مفتوحة الأذن، مما يسمح لك بالاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، وإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية أثناء التنقل، بالإضافة إلى أنها حاصلة على تصنيف IPX4، مما يعني أنها يجب أن تكون قادرة على تحمل تناثر الماء والعرق.

سعر نظارة Oakley Meta HSTN هو 399 دولارًا أمريكيًا، وستتوفر مبدئيًا في 15 دولة (بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة) في وقت لاحق من هذا الصيف، على أن تُضاف دول أخرى (بما في ذلك الهند والمكسيك والإمارات العربية المتحدة) لاحقًا هذا العام.