شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أولى صور الفضاء من مرصد فيرا سي روبين فى 23 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

سيتمكن الجمهور والمجتمع العلمي من إلقاء نظرة أولى على صور مرصد فيرا سي. روبين قريبا فى يوم 23 يونيو، ويُعتبر هذا الحدث الأبرز في علم الفلك منذ الكشف عن أولى صور تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) في صيف عام 2022، حيث بُني تلسكوب روبين من قِبل المؤسسة الوطنية للعلوم ومكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة الأمريكية على جبل سيرو باتشون، في أعالي الغلاف الجوي الجاف بشمال تشيلي.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، سينشىء المرصد عند بدء تشغيله، ما وصفه زيليكو إيفيزيتش، مدير بناء مرصد روبين، بأنه "أعظم فيلم على الإطلاق وأكثر خريطة غنية بالمعلومات للسماء الليلية جُمعت على الإطلاق".

سيُجري التلسكوب، الذي يبلغ قطره 8.4 متر، والمُجهز بأكبر كاميرا رقمية على الإطلاق، مسحًا للمكان والزمان (LSST) يستمر لعقد من الزمن، مُلتقطًا سماء الجنوب بأكملها فوق الأرض كل ثلاث ليالٍ.

قال أندريس أليخاندرو بلازاس مالاجون، الباحث في جامعة ستانفورد وعضو فريق العلوم المجتمعية في مرصد روبين "حتى تُنشر الصور الأسبوع المقبل، كل ما يمكنني قوله هو أن الناس سيندهشون مما سنراه بالفعل، أنا متحمس لاستخدام أكبر كاميرا رقمية في العالم لعلم الفلك LSSTCam، بدقة 3.2 جيجابكسل لمسح كامل السماء المرئية من موقعها في تشيلي على مدى عشر سنوات.. هذا أمر لم يُفعل من قبل."

وأضاف "سنتمكن من جمع بيانات أكثر من أي مسح للمجرات حتى الآن، للمساعدة في الإجابة على أسئلة جوهرية مفتوحة في علم الفلك."

وستستخدم ميريا مونتيس، زميلة رامون إي كاخال في معهد علوم الفضاء (ICE-CSIC)، روبين لتتبع النجوم المنجرفة بين المجرات عبر "الضوء الخافت داخل العنقود" الذي تُصدره.

وبفضل الرؤية واسعة المجال لروبين، سيتمكن تلسكوب LSST من جمع بيانات قد تُحل أخيرًا ألغازًا عالقة حول الطاقة المظلمة، وهي القوة التي تُشكل حوالي 68% من محتوى كوننا من المادة والطاقة، وتُسبب تسارع تمدده.