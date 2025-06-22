شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل إطلاق مهمة أكسيوم 4 لضمان جاهزية محطة الفضاء بعد الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

أجلت ناسا إطلاق مهمة أكسيوم سبيس التجارية للطاقم، مهمة أكسيوم 4 (Ax-4)، إلى محطة الفضاء الدولية، والتي كان من المقرر إطلاقها في 22 يونيو أو بعده، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت لتقييم جاهزية المحطة، وتخضع المحطة حاليًا لعمليات تفتيش عقب عمليات الإصلاح الأخيرة في نهاية وحدة خدمة زفيزدا، ونظرًا لترابط أنظمة دعم الحياة في المحطة والأنظمة الفرعية الأخرى على متنها، تُدقّق ناسا في جميع البيانات المتاحة، بما في ذلك هذه التواريخ، حيث تدرس الوكالة موعد إطلاق مستهدفًا جديدًا لضمان استمرار تشغيل المحطة قبل البدء في دعم المزيد من الطاقم.

ناسا تؤجل مهمة أكسيوم التاريخية الرابعة لضمان جاهزية أنظمة محطة الفضاء الدولية لاستقبال طاقم دولي.

وفقًا لتحديثٍ من ناسا، اتُّخذ قرار إيقاف التشغيل كجزءٍ من العمليات الاعتيادية للتحقق من جاهزية جميع الأنظمة على متن محطة الفضاء الدولية لاستيعاب طاقمٍ إضافى ، وقد أُجريت مؤخرًا صيانةٌ لوحدة زفيزدا على متن المحطة، وهي وحدةٌ أساسيةٌ لاستدامة الحياة والدفع، ونظرًا لكون محطة الفضاء نظامًا متصلًا، فإن الوكالة تتوخى الحذر الشديد، وتتطلب وقتًا أطول من المعتاد لفحص البيانات الفنية قبل إعطاء الضوء الأخضر للمهمة.

وتشغل رائدة الفضاء السابقة في ناسا ، بيغي ويتسون، منصب مديرة رحلات الفضاء البشرية في شركة أكسيوم، حيث تقود هذه المهمة المدارية بالغة الأهمية ، وهي جزء من الطاقم المرافق لرائد الفضاء شوبانشو شوكلا من منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) كطيار، بالإضافة إلى اثنين من متخصصي المهمة سلاووش أوزنانسكي ويشنيفسكي (بولندا) وتيبور كابو (المجر) ، إنها عملية فضائية متميزة، وتعاون دولي، ويُحسب لها الفضل الكبير لجميع الدول المشاركة.

بينما لا يزال رواد الفضاء في الحجر الصحي بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، أفادت التقارير أن صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون التابعتين لسبيس إكس في حالة ممتازة في مجمع الإطلاق 39A وجاهزين للانطلاق عند تحديد موعد إطلاق جديد، ويُعدّ التأجيل إجراءً احترازيًا، ولكنه يُؤكد على أولوية ناسا لسلامة الطاقم ونجاح المهمة.

وأكدت ناسا وشركاؤها الأهمية الرمزية والعلمية للمهمة، وتأثيرها ليس فقط على الدول المشاركة، بل على مستقبل السفر الفضائي التجاري أيضًا، وسيتم تحديد موعد ووقت جديدين للإطلاق فور اكتمال التقييمات الجارية لجاهزية المحطة لاستقبال الطاقم القادم.