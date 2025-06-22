شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات عن هواتف iPhone 17 وAir وPro: البطارية والتصميم وتاريخ الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 القادمة من Apple في سبتمبر 2025، أي بعد شهرين تقريبًا، ومن المرجح أن تشمل هذه السلسلة هواتف iPhone 17 العادية، وiPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max، بالإضافة إلى طراز جديد يُدعى iPhone 17 Air، من تحسينات الكاميرا إلى تصميم جديد لطرازات Pro وأداء أفضل، قد تُقدم هواتف iPhone القادمة أحد أكبر التغييرات التي أجرتها Apple في السنوات الأخيرة، إليكم لمحة عن تفاصيل البطارية، والشاشة، والمعالج، والكاميرا، والتصميم المسربة، وبينما لا يزال تاريخ الإطلاق غير معلن، سننظر أيضًا في الجدول الزمني المحتمل.



أيفون 17

تسريبات عن آيفون 17

تصميم جديد وطراز إير متوقع

في حين أن آيفون 17 قد يحافظ على التصميم المُقدم في آيفون 16، بما في ذلك زر التشغيل ومنفذ USB-C، يُقال إن طرازي برو سيبدوان مختلفين بعض الشيء هذه المرة، تشير التسريبات إلى أن آيفون 17 برو وبرو ماكس قد يحصلان على حواف مستديرة ووحدة كاميرا مستطيلة جديدة تغطي مساحة أكبر في الخلف، على غرار بيكسل 9 برو.

قد يحل آيفون 17 إير الجديد محل إصدار بلس، ويُقال إنه أنحف هاتف آيفون من آبل حتى الآن، قد يأتي بشاشة 6،6 بوصة وهيكل أنحف من آيفون 16 برو، قد يحصل آيفون 17 العادي على شاشة أكبر قليلاً أيضًا، من 6،1 بوصة إلى 6،3 بوصة، قد يحتفظ برو ماكس بحجم 6،9 بوصة، هناك أيضًا حديث عن أن جميع الطرازات قد تحصل على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز هذه المرة، وهو ما كان يقتصر سابقًا على إصدارات برو.

تغييرات محتملة في الكاميرا

من أبرز التغييرات التي يُمكن ملاحظتها في الكاميرا الأمامية، قد تُحسّن آبل دقة كاميرا السيلفي من 12 ميجابكسل إلى 24 ميجابكسل في جميع هواتفها لصور سيلفي أكثر وضوحًا وتفصيلًا، من المتوقع أن يحتوي هاتف آيفون 17 العادي على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل في الخلف ضمن كاميرا مزدوجة، قد يُوفر آيفون 17 برو ماكس ثلاث كاميرات بدقة 48 ميجابكسل: واسعة، وواسعة للغاية، وتقريب، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها آبل ثلاث كاميرات بدقة 48 ميجابكسل على هاتف آيفون، قد تُضيف آبل أيضًا دعمًا لتسجيل الفيديو بدقة 8K في الطراز الأعلى.

تحسينات في المعالج والبطارية والشحن؟

قد يعمل هاتفا iPhone 17 Pro وPro Max بشريحة A19 Pro الجديدة من Apple، بينما قد يستمر الطراز الأساسي بشريحة A18 الموجودة في iPhone 16، إذا طرحت Apple طراز iPhone 17 القياسي بالشريحة القديمة، فقد يتعرض لانتقادات شديدة، على غرار ما حدث مع هاتف iPhone 14 الذكي، قدم هذا الطراز أيضًا نفس شريحة iPhone 13، من المتوقع أيضًا أن يحصل iPhone 17 Pro Max على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت، بينما قد تأتي الطرز الأخرى بسعة 8 جيجابايت.

قد يتحسن عمر البطارية أيضًا، حيث قد تزيد Apple أحجام البطاريات قليلاً في جميع الفئات، من المرجح أن يحدث هذا مع الطراز القياسي نظرًا لحجم الشاشة الأكبر الذي يُشاع عنه، بالإضافة إلى ذلك، قد يحصل الشحن السريع أخيرًا على دعم 35 واط، على الرغم من أن هذا سيظل أبطأ مما تقدمه العديد من هواتف Android بالفعل، قد يُضاف أيضًا نظام تبريد أفضل باستخدام غرفة بخار إلى Pro Max لأداء أكثر سلاسة أثناء الاستخدام المكثف.

iPhone 17، Air، Pro، Pro Max: هل تم تحديد موعد الإطلاق بعد؟

لم تُعلن شركة آبل رسميًا عن أي شيء حتى الآن، ولكن بناءً على التوقعات السابقة، من المرجح إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 في سبتمبر 2025، قد يحدث ذلك في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، وهو أمر شهدناه سابقًا، ومن المتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة وتتوافر الهواتف قريبًا، وهناك أيضًا حديث عن طراز iPhone 17e أرخص، والذي من المتوقع وصوله في أوائل عام 2026.