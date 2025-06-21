تكنولوجيا: LG تكشف عن شاشة UltraFine 40WT95UF بدقة 5K2K وThunderbolt 5 ومعدل تحديث 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت LG شاشة UltraFine 40WT95UF، أحدث شاشاتها بدقة 5K2K الموجهة للشركات. تتميز الشاشة بلوحة IPS Black بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، وتوفر معدل تحديث 120 هرتز لعرض سلس، بالإضافة إلى اتصال Thunderbolt 5 لأول مرة في شاشة بدقة 5K2K.

وسّعت LG سلسلة شاشات UltraFine بإطلاق طراز 40WT95UF، الذي يبدو أنه سيحصل على إصدار عالمي في وقت لاحق هذا العام. في السياق، ركزت الشركة مؤخرًا على تقديم شاشات OLED جديدة، مثل UltraGear OLED 45GX950A (تُباع حاليًا بسعر 1999.99 دولارًا على Amazon). للأسف، لا تتضمن شاشة UltraFine 40WT95UF تقنية لوحة OLED.

بدلاً من ذلك، استخدمت LG لوحة IPS، التي تُسوّقها باسم تقنية “IPS Black”. عادةً، توفر لوحة IPS Black درجات سوداء أعمق بكثير من لوحة IPS التقليدية، مما يؤدي إلى نسبة تباين أفضل، لكن LG لم تكشف بعد عن تفاصيل حول هذه الخصائص. بدلاً من ذلك، أكدت أن UltraFine 40WT95UF تقدم دقة أصلية تبلغ 5120 × 2160، والمعروفة أيضًا بدقة 5K2K.

كما يوحي اسمها، تمتد الشاشة الجديدة بقطر 40 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع 21:9. بالإضافة إلى ذلك، توفر UltraFine 40WT95UF معدل تحديث 120 هرتز مدعومًا بتقنيات AMD FreeSync Premium. تفتخر LG أيضًا بأن الشاشة مزودة باتصال Thunderbolt 5، مشيرة إلى أن UltraFine 40WT95UF هي أول شاشة بدقة 5K2K تقدم هذا المنفذ عالي النطاق الترددي. يبدو أن Thunderbolt 5 هو الاختلاف الرئيسي عن الطراز الأقدم UltraFine 40WP95XP. لم تكشف LG بعد عن الأسعار أو التوفر، لكن يمكن العثور على مزيد من التفاصيل على موقع الشركة.

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