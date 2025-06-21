تكنولوجيا: XPeng تتعاون مع Huawei لتطوير شاشة عرض رأسي بتقنية الواقع المعزز في سياراتها الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة XPeng، الشركة الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن خططها لدمج تقنية Huawei في سياراتها المستقبلية. تهدف XPeng إلى إحداث ثورة في شاشات العرض الرأسي (HUD) من خلال الاستفادة من خبرة Huawei، التي تدعمها تجاربها السابقة في الصناعة.

في بيان على منصة Weibo، أشارت XPeng إلى أن صناعة السيارات تفتقر إلى الابتكارات المثيرة منذ فترة. تضمنت الشركة رابطًا إلى Huawei Qiankun، التي ردت بمنشور يُشير إلى XPeng مع الرسالة: “نراك غدًا، Xiaopeng Motors”.

بث مباشر في 5 يونيو تتعاون XPeng وHuawei لدمج شاشة عرض رأسي مبتكرة بتقنية الواقع المعزز (AR HUD) في سيارات XPeng. من المقرر الكشف عن هذه التقنية في 5 يونيو الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت الصين خلال حدث إطلاق يحمل شعار “Light Chasing Panorama” (رابط البث المباشر). لا تزال الشركتان محتفظتين بالتفاصيل الدقيقة حول النظام الجديد.

في الأساس، تعرض شاشة العرض الرأسي التقليدية (HUD) معلومات حيوية مثل السرعة الحالية والمدى المتبقي ضمن مجال رؤية السائق. تذهب شاشة الواقع المعزز (AR HUD) إلى أبعد من ذلك، حيث يمكنها، على سبيل المثال، إظهار الخطوط الإرشادية على الطريق لتوجيه السائق إلى المسار الصحيح.

خبرة Huawei السابقة في قطاع السيارات إلى جانب شهرتها بالهواتف الذكية وتقنيات الشبكات، تقدم Huawei أيضًا حلولًا لقطاع السيارات. من الأمثلة البارزة نظام القيادة المتقدم (ADS) في إصداره 3.2، والذي يتيح القيادة الذاتية وفقًا للتكوين، مع ضرورة بقاء السائق داخل السيارة.

يحتاج نظام ADS من Huawei إلى بيانات أقل مقارنة بالأنظمة الأخرى، حيث يعتمد على مستشعرات LiDAR والكاميرات للكشف عن الأشخاص والأشياء والعوائق الأخرى.

المصدر: