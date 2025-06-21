شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. إطلاق سبيس شيب 1 فى أول رحلة فضائية بشرية بتمويل خاص والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت أول رحلة فضائية بشرية بتمويل خاص في 21 يونيو 2004، على متن مركبة الفضاء سبيس شيب 1، حيث حلقت المركبة على ارتفاع 62.5 ميلًا فوق سطح الأرض، أي على بُعد أميال قليلة فقط من حدود الفضاء، لمدة 3 دقائق تقريبًا قبل أن تعود إلى الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن مركبة الفضاء سبيس شيب ون لم تُكمل مدارها حول الكوكب، فقد قامت بما يُعرف برحلة شبه مدارية.

صُممت الطائرة التجريبية وبُنيت من قِبل شركة خاصة تُدعى سكيلد كومبوزيتس، بقيادة مصمم الفضاء بيرت روتان.

بلغ طول مركبة الفضاء سبيس شيب ون 28 قدمًا، وقطرها حوالي 5 أقدام، وأجنحة قصيرة وعريضة تمتد لمسافة 16 قدمًا.

وكانت تتسع لطيار واحد وما يصل إلى راكبين على متنها، حيث حلقت سبيس شيب ون إلى الفضاء مرتين أخريين في نفس العام.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر 2014، فازت سبيس شيب ون بجائزة أنصاري إكس بقيمة 10 ملايين دولار، لكونها أول مركبة فضائية خاصة قابلة لإعادة الاستخدام تُجري رحلات متعددة إلى الفضاء، وتُعرض المركبة الفضائية الآن في متحف سميثسونيان للطيران والفضاء في واشنطن العاصمة.