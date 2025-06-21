تكنولوجيا: Casio G-Shock GA-V01r قادمة بثلاثة ألوان جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُشير الشائعات إلى أن Casio تعمل على ثلاث نسخ جديدة من ساعتها G-Shock GA-V01. هذه الساعة غير التقليدية أُطلقت في أربعة ألوان مختلفة في وقت سابق من عام 2025، وتتضمن ميزات مثل يد Shock Release الجديدة، دعم التوقيت العالمي، عدة منبهات، وعمر بطارية يُقدَّر بـ 10 سنوات.

وفقًا لمسرّب موثوق يُعرف باسم geesgshock، تشمل النسخ الجديدة المنتظرة: GA-V01-4A (وردي زاهي)، GA-V01-7A (أبيض)، وGA-V01A-9A (ذهبي). من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من عام 2025، لتنضم إلى الطرازات الحالية: GA-V01-1A (أسود)، GA-V01-2A (أزرق-بنفسجي)، GA-V01-9A (أصفر نيون)، وGA-V01A-8A (فضي).

من المرجح أن تأتي الألوان الثلاثة الجديدة بأبعاد 49.1 × 58.2 × 19.6 مم (حوالي 1.9 × 2.3 × 0.8 بوصة) ووزن 74 غرامًا (حوالي 2.6 أونصة)، مع هيكل وسوار من الراتنج. في حال تضمنت نفس الميزات، ستكون هذه الساعات مقاومة للصدمات ومزودة بيد Shock Release الجديدة. كما يُتوقع أن تكون مقاومة للماء حتى عمق 200 متر، وتدعم التوقيت العالمي مع خيار اختيار 48 مدينة. تشمل الأدوات المتوقعة ساعة إيقاف، مؤقت تنازلي، ومنبهات متعددة. قد تتضمن أيضًا إضاءة خلفية بيضاء LED وعناصر Neobrite لتسهيل قراءة الساعة في الظلام. تعمل الطرازات الحالية لمدة حوالي 10 سنوات ببطارية CR2025 القابلة للاستبدال.

من المتوقع أن تُباع ساعات Casio G-Shock GA-V01-4A، GA-V01-7A، وGA-V01A-9A القادمة بسعر 140 دولارًا / 119 جنيهًا إسترلينيًا / 139 يورو. لم يتضح بعد موعد إطلاقها الدقيق أو الدول التي ستكون متاحة فيها.

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