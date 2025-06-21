تكنولوجيا: Baseus تطلق بنك طاقة جديد بسعة 20,000 مللي أمبير مع كابل USB-C قابل للسحب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - درجت Baseus ملحقًا جديدًا على موقع Amazon، وهو بنك الطاقة Power Bank 145W 20,000mAh EnerGeek GR11. الجهاز متاح بالفعل للبيع في الصين، ويأتي بعد وقت قصير من إطلاق النسخة بسعة 10,000 مللي أمبير وقوة 100 واط. يوفر بنك الطاقة من Baseus أربعة مخارج، أحدها كابل USB-C قابل للسحب بقوة 100 واط.

ظهر بنك الطاقة Baseus Power Bank 145W 20,000mAh EnerGeek GR11 على موقع Amazon في الولايات المتحدة وألمانيا. يُعتبر هذا الإصدار أقوى من بنك الطاقة 100W 10,000mAh EnerGeek GR11 الذي أُطلق في الصين في مارس 2025، والذي ظهر أيضًا في قوائم Amazon.

يسمح بنك الطاقة 145W 20,000mAh بشحن ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد. يحتوي على منفذين USB-C وكابل USB-C قابل للسحب يُقال إنه يتحمل أكثر من 30,000 تمديد. يوفر كل مخرج USB-C قوة تصل إلى 100 واط، مما يتيح شحن جهاز MacBook Pro 16 بنسبة 43% في نصف ساعة. عند استخدام منفذي USB-C معًا، يوفر الأول 100 واط والثاني 45 واط. أما المخرج الرابع فهو منفذ USB-A بقوة 33 واط.

يدعم بنك الطاقة من Baseus بروتوكولات الشحن السريع المتنوعة مثل PD 3.0، QC 3.0، PPS، وUFCS. يتميز ببطارية سعة 20,000 مللي أمبير، تكفي لشحن هاتف iPhone 16 ثلاث مرات، أو جهاز MacBook Air M2 أو Steam Deck مرة واحدة. يتم إعادة شحن البطارية عبر منفذ USB-C، حيث يستغرق الشحن الكامل ساعتين و20 دقيقة، بينما يمكن شحن 40% في 30 دقيقة فقط. كما يعرض شاشة رقمية ملونة بحجم 1.2 بوصة مستوى البطارية وحالة الشحن.

يبلغ قياس بنك الطاقة Baseus 145W 20,000mAh EnerGeek GR11 حوالي 130 × 52 × 49 مم (5.1 × 2.0 × 1.9 بوصة) ويزن 445 غرامًا (حوالي 1.0 رطل). في أوروبا، يُدرج بسعر تجزئة مقترح 89.99 يورو، وهو نفس سعر الإصدار 100W 10,000mAh. لم يتم تحديد موعد الإطلاق الرسمي لهذا الملحق بعد.

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