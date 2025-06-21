تكنولوجيا: تقارير داخلية تفيد بأن أبل قد تستحوذ على Perplexity AI قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بحسب مصادر داخلية كشف عنها مارك غورمان، يناقش كبار مسؤولي أبل إمكانية الاستحواذ على شركة Perplexity AI، وهي محرك بحث ويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي نال اهتمامًا متزايدًا خلال العام الماضي.

ومع ذلك، لا تزال المناقشات في مراحلها الأولى، حيث يشرف عليها رئيس قسم الاندماجات والاستحواذات في أبل إلى جانب فريق الذكاء الاصطناعي بالشركة. ولهذا السبب، من المبكر جدًا التأكد مما إذا كانت الشركتان ستتوصلان إلى اتفاق فعلي.

وفي ردها على الاستفسارات، قالت شركة Perplexity عبر متحدث رسمي إنها ليست على علم بأي مناقشات حالية أو مستقبلية بخصوص الصفقة.

وعلى الرغم من رغبة أبل في الاستحواذ، تواجه الشركة عدة تحديات، أبرزها القيمة التقديرية لشركة Perplexity التي تصل إلى 14 مليار دولار، مما يجعلها أكبر استثمار ممكن تقوم به أبل حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، تخوض Perplexity محادثات متقدمة مع سامسونج لدمج بعض ميزاتها داخل نظام سامسونج البيئي.

المصدر