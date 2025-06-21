شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد أبل تتهمها بتضليل المستثمرين بسبب مساعدها "سيرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مساهمون دعوى قضائية ضد شركة آبل في دعوى جماعية مقترحة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية، متهمين إياها بالتقليل من أهمية المدة اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم في مساعدها الصوتي "سيري"، مما أضر بمبيعات آيفون وسعر سهمها.

تشمل الدعوى مساهمين تكبدوا خسائر محتملة بمئات المليارات من الدولارات في العام المنتهي في 9 يونيو، عندما طرحت آبل العديد من الميزات والتحسينات الجمالية لمنتجاتها، لكنها أبقت تغييرات الذكاء الاصطناعي متواضعة، ولم ترد آبل فورًا على طلبات التعليق، ويُذكر أن الرئيس التنفيذي تيم كوك، والمدير المالي كيفان باريك، والمدير المالي السابق لوكا مايستري، متهمون أيضًا في الدعوى المرفوعة في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية.

وصرح المساهمون، بقيادة إريك تاكر، أنه في مؤتمر المطورين العالمي الذي عُقد في يونيو 2024، أوهمتهم شركة Apple بأن الذكاء الاصطناعي سيكون محركًا رئيسيًا لأجهزة iPhone 16، عندما أطلقت Apple Intelligence لجعل Siri أكثر قوة وسهولة في الاستخدام.

لكنهم قالوا إن الشركة، ومقرها كوبرتينو، كاليفورنيا، تفتقر إلى نموذج أولي عملي لميزات Siri القائمة على الذكاء الاصطناعي، ولا يمكنها أن تصدق بشكل معقول أن هذه الميزات ستكون جاهزة لأجهزة iPhone 16.

وقال المساهمون إن الحقيقة بدأت بالظهور في 7 مارس عندما أرجأت Apple بعض ترقيات Siri إلى عام 2026، واستمرت خلال مؤتمر المطورين العالمي لهذا العام في 9 يونيو عندما خيب تقييم Apple لتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي آمال المحللين، وفقدت أسهم آبل ما يقرب من ربع قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى لها في 26 ديسمبر 2024، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 900 مليار دولار من قيمتها السوقية.