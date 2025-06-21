شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار ناسا يرصد المركبة اليابانية المحطمة على سطح القمر (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

التقط مسبار الاستطلاع القمري (LRO) التابع لوكالة ناسا صورة لموقع تحطم مركبة الهبوط القمرية "ريزيلينس"، التي بنتها وتشغلها شركة آي سبيس، ومقرها طوكيو.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، حاولت مركبة "ريزيلينس" الهبوط في 5 يونيو في وسط (Mare Frigoris)، وهي منطقة بركانية تتخللها صدوع واسعة النطاق تُعرف باسم "تلال التجاعيد".

تشكّل(Mare Frigoris) قبل أكثر من 3.5 مليار سنة عندما غمرت ثورات بازلتية هائلة الأراضي المنخفضة، وفقًا لمارك روبنسون، عالم قمري يعمل في شركة "إنتويتيف ماشينز" ومقره فينيكس بأريزونا، وتشكّلت تلال التجاعيد عندما انحنت القشرة الأرضية تحت وطأة رواسب البازلت الثقيلة.



صورة القمر

وبعد وقت قصير من تسلسل هبوط "ريزيلينس"، لم يتمكن مركز التحكم في مهمة آي سبيس من التواصل مع المركبة الفضائية، وقرر الفريق أن مركبة "ريزيلينس" قد فُقدت على الأرجح، وهو استنتاج تأكد بعد بضع ساعات.

فُقدت مركبة "تيناشيوس" الصغيرة أثناء الهبوط، وهي مركبة صغيرة ذات عجلات طُوّرت في لوكسمبورج من قِبل الفرع الأوروبي لشركة "آي سبيس".

وتركت مركبة "ريزيلينس" بعض العلامات الدالة عندما ارتطمت بالقمر في 5 يونيو، وقد لاحظها مستكشف القمر المداري.

كانت ريزيلينس ثاني مركبة هبوط قمرية لشركة آي سبيس، كما تحطم أول مسبار من هذا النوع للشركة أثناء محاولة هبوطه في أبريل 2023.