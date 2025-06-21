شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلات سيارات الأجرة الروبوتية بتسلا ستحتوى على شاشة مراقبة أمان فى مقعد الراكب والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة تسلا بإرسال دعوات لخدمة سيارات الأجرة الآلية المرتقبة، ولكن هناك تنبيه مهم: تركيب "جهاز مراقبة أمان" في مقعد الراكب الأمامي، كما ذكر موقع إلكتريك سابقًا، وتشير الدعوات، التي أُرسلت إلى مؤثري تسلا ومستثمريها، إلى أن جهاز المراقبة البشري "سيرافقك في رحلتك" عند بدء الرحلات في 22 يونيو، وهي خطوة تتعارض مع وعد إيلون ماسك برحلات بدون إشراف كامل.

كانت تفاصيل خدمة سيارات الأجرة الآلية من تسلا شحيحة في الأسابيع التي سبقت إطلاقها، لكن إيلون ماسك صرّح في يناير أن الشركة ستطلق خدمة سيارات الأجرة الآلية "غير الخاضعة للإشراف" "دون وجود أي شخص في السيارة" هذا الصيف ، وتوسع ماسك في هذا الشأن في مؤتمر أرباحه في أبريل ، قائلاً إن سيارات موديل واي، التي يتراوح عددها بين 10 و20 سيارة، سيتم تشغيلها عن بُعد في حالات الطوارئ.

وتحدد دعوة تسلا بعض المتطلبات لرحلات سيارات الأجرة الآلية، بما في ذلك وجوب طلب الركاب الخدمة بين الساعة 6 صباحًا و12 منتصف الليل ضمن منطقة جغرافية مُسيّجة، "باستثناء المطارات"، وتضيف أن "الخدمة قد تكون محدودة أو غير متوفرة في الأحوال الجوية السيئة"، وهو ما يُمثل تحديًا للسيارات ذاتية القيادة ، ويمكن للمدعوين إحضار ضيف إضافي واحد يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر.

خلال الشهرين الماضيين، واجهت تسلا ضغوطًا من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، التي طلبت من الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية مزيدًا من المعلومات حول "قدرة نظام تسلا على الاستجابة بشكل مناسب لظروف انخفاض الرؤية على الطريق ، وطلب مشرعو ولاية تكساس من تسلا تأجيل إطلاق روبوتات الأجرة حتى دخول تعديل قانون القيادة الذاتية في الولاية حيز التنفيذ في سبتمبر، وسيُلزم هذا التعديل خدمات روبوتات الأجرة بالحصول على تصريح من إدارة المركبات الآلية قبل التشغيل بدون سائق بشري.