تكنولوجيا: هاتف F109S القوي بشاشتين متوفر الآن لدى المتاجر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح هاتف Fossibot F109S متوفرًا الآن بشكل رسمي عبر عدد من المتاجر الإلكترونية، من بينها أمازون، بسعر يقارب 200 دولار مع شحن مجاني. وبفضل تولي أمازون عملية الشحن، فلن يُضطر المشترون للقلق بشأن الضرائب الجمركية أو رسوم الاستيراد.

يتميّز الهاتف بتصميمه القوي والمقاوم للصدمات والماء، ويعمل بنظام أندرويد 15. كما أنه يأتي بشاشتين: شاشة رئيسية بقياس 6.75 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل، وأخرى ثانوية في الجهة الخلفية بقياس 1.32 بوصة، تُتيح للمستخدم الوصول السريع إلى الوقت والإشعارات والمكالمات الواردة، مما يمنح الهاتف طابعًا عمليًا وفريدًا.

ورغم أن F109S لا يدعم شبكات الجيل الخامس، بسبب اعتماده على معالج MediaTek Helio G81 الذي لا يحتوي على مودم 5G، إلا أنه يدعم مجموعة واسعة من ترددات LTE، مما يجعله مناسبًا للاستخدام العالمي، مع ضرورة التأكد من توافقه مع شبكة مزوّد الخدمة المحلي قبل الشراء.

يأتي الهاتف مزود بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية (RAM) بحجم 6 جيجابايت، مع إمكانية استخدام شريحتي اتصال أو استبدال الشريحة الثانية ببطاقة microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

أما البطارية، فتأتي بسعة ضخمة تبلغ 10,600 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 18 واط فقط.

بوزن يصل إلى 385 جرامًا وسُمك يبلغ 18.5 مم، يتمتع الهاتف بمعايير مقاومة عالية، تشمل IP68 وIP69K وكذلك MIL-STD-810H، مما يجعله خيارًا مناسبًا للبيئات القاسية ومحبي المغامرات.

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