تكنولوجيا: جارمن تحدّث ميزات ساعاتها الذكية الأحدث في إصدار تجريبي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جارمن في طرح تحديث تجريبي جديد يحمل الإصدار 15.00 لساعاتها الذكية Venu 3 وVenu 3s وVivoactive 5، وذلك بعد مرور شهر تقريبًا على انتهاء دورة اختبار النسخة 14.xx. وكانت النسخة السابقة قد قدّمت دعمًا لميزات اشتراك تطبيق Garmin Golf، إلى جانب أداة جديدة لمراقبة تغيرات التنفس.

في الإصدار التجريبي الجديد 15.00، قامت جارمن بتحسين أداة مراقبة التغيرات التنفسية أثناء النوم، دون أن توضح بالتفصيل كيف سيستفيد مستخدمو Venu 3 وVivoactive 5 من هذه التحسينات.

كذلك، حصلت ميزة رمز مرور الجهاز، التي أُضيفت مؤخرًا، على تحديثات لزيادة فعاليتها.

تضمن سجل التغييرات أيضًا إصلاحًا لمشكلة كانت تؤثر على تحميل خرائط ملاعب الجولف، بالإضافة إلى معالجة خلل في الصوت المصاحب لبعض تمارين التنفس، وهو خلل يخص مستخدمي Venu 3 وVenu 3s فقط.

وقد أشار أحد أعضاء فريق الدعم في منتدى جارمن إلى أن بإمكان المستخدمين تحميل الإصدار التجريبي 15.00 من خلال الدخول إلى القائمة الرئيسية > الإعدادات > النظام > تحديث البرنامج.

ومن المهم ملاحظة أن تطبيق تخطيط القلب (ECG) على ساعة Venu 3 سيظل معطلاً بشكل مؤقت خلال مراحل الاختبار الأولى لهذا التحديث، وهو أمر معتاد في النسخ التجريبية المبكرة.

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