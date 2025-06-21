تكنولوجيا: ساعة Amazfit Balance 2 الذكية الجديدة متاحة الآن للطلب المسبق في بعض الدول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت ساعة Amazfit Balance 2 الذكية متاحة الآن للطلب المسبق عبر موقع أمازون في عدد من الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وفرنسا.

وكانت الشركة قد أطلقت هذه الساعة الذكية لأول مرة في الصين خلال شهر مايو 2025، مع تسريبات رجّحت إطلاقها عالميًا بعد ذلك بأيام قليلة.

أشارت الصفحات الرسمية لأمازون إلى أن الإصدار الرسمي للساعة في هذه الأسواق سيبدأ في 24 يونيو الجاري، وهو الموعد ذاته المتوقع لإطلاق سوار Helio الجديد أيضًا. ويبلغ سعر الطلب المسبق للساعة على أمازون 299.90 يورو، مع ملاحظة أن هذا السعر قد يكون خاصًا بفترة ما قبل البيع، وقد يختلف عن السعر الرسمي عند الإطلاق.

وإن ثبت أن هذا هو السعر الرسمي، فإن الإصدار الجديد سيكون أغلى بنحو 130 يورو مقارنة بالنسخة الأصلية التي تُباع حاليًا مقابل 169 دولارًا على Amazon.de.

تأتي Amazfit Balance 2 مع شاشة AMOLED بقياس 1.5 بوصة وسطوع يصل إلى 2000 نتس، محمية بزجاج من الكريستال الياقوتي وإطار من الألومنيوم.

وتُقدم الساعة تحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدار السابق، أبرزها وجود مكبرين للصوت وبطارية أكبر تُتيح استخدامًا يصل إلى 21 يومًا في الظروف العادية.

تعتمد الساعة على نفس المعالج المستخدم في ساعة T-Rex 3، وتعمل بنظام Zepp OS 5. وتُتيح للمستخدم تتبّع التمارين الرياضية من خلال أكثر من 170 وضعًا مختلفًا، بما في ذلك سباقات HYROX ومؤشرات الجري المتقدمة.

كما توفر خرائط قابلة للتنزيل لـ 40,000 ملعب جولف، ووضعًا خاصًا لرياضة الغوص، مع مقاومة للماء تصل حتى عمق 10 أجواء ضغط (ATM).

تشمل الميزات الأخرى دعم نظام GPS مزدوج النطاق مع توجيه دقيق خطوة بخطوة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل الخرائط واستخدامها دون اتصال. وتتيح تقنية BioCharge من Amazfit تتبّع مؤشرات صحية متنوعة مثل معدل ضربات القلب، وتقلّب النبض (HRV)، ومستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، ومستوى التوتر والنوم.

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان إطلاق الساعة عالميًا سيحدث بالفعل في 24 يونيو، أم أن هذا الموعد يقتصر على السوق الأوروبية فقط. كما لم تؤكد الشركة بعد ما إذا كانت ستطلق إصدار Amazfit Balance 2 XT الذي تم التلميح إليه مؤخرًا.

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