شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسع قدرات Gemini بإتاحة رفع الفيديو للحصول على إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت جوجل خطوة جديدة نحو تطوير تجربة المستخدم مع مساعدها الذكي "Gemini"، حيث بات بإمكان المستخدمين رفع مقاطع الفيديو مباشرة إلى المنصة للحصول على تحليلات وإجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا التحديث الجديد ابتداء من يونيو 2025، ليشكل تطورا لافتا في قدرات الأداة التي بدأت بتعامل محدود مع النصوص والصور، وها هي الآن تدخل مرحلة التفاعل مع محتوى مرئي أكثر عمقا وتنوعا.

الميزة أصبحت متاحة على نطاق واسع عبر تطبيقات أندرويد وآيفون، وكذلك من خلال الواجهة الخاصة بالويب، وتشمل المستخدمين من أصحاب الخطط المجانية والمدفوعة على حد سواء، ما يمنح الجميع فرصة الاستفادة من تجربة أكثر غنى وتفاعلا.

حتى وقت قريب، كانت تفاعلات جيميني تقتصر على النصوص والصور والروابط الإلكترونية، مثل تحليل صورة لنبتة ما أو تلخيص بريد إلكتروني معقد أو مقال طويل، أما الآن فقد بات بإمكان المستخدمين رفع مقاطع فيديو وطرح أسئلة دقيقة تتعلق بمحتوى المشهد، مثل تحديد نوع طائر يظهر في المقطع، أو شرح حركة راقصة، أو تحليل تصرفات شخص معين داخل الفيديو.

ويعتمد Gemini على تحليل تدفق المشهد، والإشارات الصوتية، والتسلسل البصري لفهم السياق وتقديم إجابات واقعية تتناسب مع محتوى الفيديو.

عملية رفع الفيديو بسيطة ولا تختلف كثيرا عن رفع الصور، عند الدخول إلى واجهة Gemini سواء عبر الهاتف أو الكمبيوتر، سيظهر للمستخدم رمز زائد بجوار خانة الإدخال، بمجرد الضغط عليه، يمكن اختيار مقطع فيديو من المعرض أو من الملفات وتحميله مباشرة إلى التطبيق، بعد ذلك يمكن طرح أي سؤال يتعلق بالمقطع، لتحصل على إجابة مدعومة بتحليل الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن رفع الفيديو بات متاحا، إلا أن Gemini لا يدعم بعد تسجيل الفيديو داخل التطبيق نفسه، ما يعني أن على المستخدم تصوير الفيديو بشكل منفصل قبل رفعه.

رغم إطلاق الميزة رسميا، إلا أن وصولها سيكون تدريجيا، وقد لا تظهر لدى جميع المستخدمين في نفس الوقت، وإذا لم تكن متاحة بعد، فمن المتوقع أن تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة حسب المنطقة.

عند تفعيل الميزة، سيجد المستخدم خيار رفع الفيديو في نفس المكان الذي اعتاد فيه سابقا رفع الصور، ما يجعل الانتقال إلى التجربة الجديدة سلسا ومألوفا.